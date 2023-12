Η Ερμού 15ος ακριβότερος δρόμος στον κόσμο!

Σταθερή εμπορικότητα και ετήσιες αποδόσεις παρουσιάζουν τα ακίνητα καταστημάτων στις βασικές εμπορικές πιάτσες στην Αθήνα, με την οδό Ερμού να αποτελεί ασφαλώς μια από τις εμπορικότερες τοποθεσίες - εκτός εμπορικών κέντρων- αλλά και τον ακριβότερο προορισμό μίσθωσης καταστημάτων (άνοδος 5%) στη χώρα σε σχέση με το 2022.

Ειδικότερα, η Ερμού καταλαμβάνει την 15η θέση παγκοσμίως όσον αφορά το μέσο μίσθωμα σύμφωνα με ανάλυση της Cushman & Wakefield Proprius, απέχοντας ασφαλώς από την πρώτη στην κατάταξη 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικότερα, το μέσο prime μηνιαίο ενοίκιο στην Ερμού στο γ΄ τρίμηνο του 2023 ανήλθε στα 290 ευρώ ανά τ.μ. με το yield να διαμορφώνεται στο 5,25%. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, η αγορά στην περιοχή ανακάμπτει οριακά, καθώς το 2022 τα ενοίκια έφταναν κατά μέσο όρο στα 280 ευρώ ανά τ.μ., από 260 ευρώ τη διετία 2020-2021 και τα 275-280 ευρώ στη διετία 2018-2019, ενώ το yield ανέρχονταν στο 5,55% τη διετία 2020-2021 και 6,9% το 2017-2018.

Πέρα από την επιστροφή της αγοράς σε ρυθμούς προ πανδημίας, σημαντικός λόγος ανάκαμψης της αγοράς της Ερμού αλλά και άλλων κεντρικών αγορών ήταν και οι τουριστικές ροές.

Πέραν της παραπάνω παρατήρησης, η ανάλυση της Cushman & Wakefield Proprius για το γ’ τρίμηνο του 2023 καταγράφει συναλλαγές ύψους 40 εκατ. ευρώ για εμπορικές μισθώσεις καταστημάτων λιανικής σε όλη τη χώρα. Σε σχέση με τη μισθωτική δραστηριότητα, στο γ’ τρίμηνο καταγράφηκαν 52 συναλλαγές στις διάφορες αγορές λιανικής της χώρας, 30% υψηλότερες από το προηγούμενο τρίμηνο και 25% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στο Κολωνάκι το μέσο ενοίκιο ανήλθε σε 105 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα με το yield να διαμορφώνεται σε 6,4%. Στην περιοχή της Γλυφάδας το ενοίκιο για καταστήματα prime χαρακτήρα ανήλθε κατά μέσο όρο στα 145 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα (έναντι 135 ευρώ το 2022, 125 ευρώ το 2021 και 140 ευρώ ανά τ.μ. τα έτη 2018-2019) με τα prime yields να ανέρχονται σε 6%, όσο και το 2022 (6,25% το 2020-2021, στο 7,2% το 2018 και πίσω).

Στην περιοχή της Κηφισιάς και πάλι για prime ακίνητα ανήλθε κατά μέσο όρο στα 110 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα (όσο και το 2021- 2022, στα 115 ευρώ προηγούμενα έτη) με τα prime yields να ανέρχονται σε 6,5%, όσο και το 2022. Στον Πειραιά το μέσο prime ενοίκιο ανήλθε στα 90 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα (έναντι 85 ευρώ το 2022, 75 ευρώ το 2021 και 2020 και 80 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα τα προηγούμενα έτη) με τα prime yields να ανέρχονται σε 6,5%.

Οι σημαντικότερες μισθώσεις της περιόδου (γ’ τρίμηνο 2023) αφορούν σε νέα καταστήματα των Juicy Couture και JD Sports στη Γλυφάδα, το κατάστημα Kiko Milano στο Νέο Ψυχικό, ένα κατάστημα Oysho στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, το νέο κατάστημα sneakers Tike! στο κέντρο της Αθήνας, ένα κατάστημα Folli Follie στο Ηράκλειο Κρήτης και ένα Intersport στο Παγκράτι.

Στα σημαντικά deals σε εμπορικά πάρκα περιλαμβάνονται τα νέα καταστήματα των Sinsay και Ikea στο Florida 1 Park στη Θεσσαλονίκη, τα νέα καταστήματα Sinsay και Moustakas Toys στο Fashion City Outlet στη Λάρισα και ένα νέο Massimo Dutti στο Smart Park.

Από την πλευρά των εμπορικών κέντρων, οι δείκτες απόδοσης παραμένουν πολύ υψηλοί με νέα καταστήματα αυτό το τρίμηνο όπως το Porsche pop-up store στο Golden Hall, το νέο The Big Bad Wolf στο The Mall Athens, και τα καταστήματα μόδας Alter and Mat στο River West.