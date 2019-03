Your Directors Club: Τα διευθυντικά στελέχη αποκτούν το δικό τους κλαμπ

Το Your Directors Club αποτελεί μία διακεκριμένη κοινότητα υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών και νέων επιχειρηματιών, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 από τη Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρυτή και Πρόεδρο του CEO Clubs Greece με τη σημαντική συμβολή και υποστήριξη μίας ομάδας διακεκριμένων Ανωτάτων Διοικητικών Στελεχών, που αποτελούν και τα Ιδρυτικά του μέλη. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από την Κατερίνα Μάνου, VP Sales, Middle East, Greece, Bulgaria & Cyprus της εταιρείας SPACES, τον Γεώργιο Καρρά, Πρόεδρο και CEO της Φοβεράς Προστασίας, τον Δημήτρη Μιχόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Weber Shandwick και τον Αναστάσιο Σπανίδη, CEO της Generation Y Group of Companies.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το YDC προσφέρει στα διευθυντικά στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, μία κοινότητα υψηλού κύρους που τους παρέχει ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και ανάπτυξης, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην αυξημένη πολυπλοκότητα του ρόλου τους. Στόχος του YDC είναι να τους υποστηρίξει να διαχειριστούν καλύτερα τον εαυτό τους σε περιβάλλοντα αυξημένων προκλήσεων, καθοδηγώντας με επιτυχία τους ανθρώπους και τις εταιρείες τους σε περιόδους αλλαγών και αφήνοντας ένα σημαντικό προσωπικό αποτύπωμα στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον.

Το YDC δέχεται αιτήσεις συμμετοχής από ενεργά διευθυντικά στελέχη που φέρουν τον ανάλογο τίτλο και εμπειρία. Συμβάλλεται απευθείας με τις εταιρείες των στελεχών μελών, κατόπιν αξιολόγησης που να πιστοποιεί ότι αυτές πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές επιχειρηματικού κύρους, κύκλου εργασιών και ήθους, συμβάλλοντας ενεργά στο ελληνικό ή/και διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα.

Με την εγγραφή του και ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής (Director’s και Director’s Plus Membership) το κάθε μέλος του YDC έχει αποκλειστικό δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις και τα προγράμματά του, που περιλαμβάνουν ένα ετήσιο Forum, 8 Lunch Circles ετησίως, 2 Inner Advisory Groups με 8 συναντήσεις του κάθε ενός εξ αυτών ετησίως (Inner Advisory Circles) , 2 κοινωνικά events και 2 Workshops/Bootcamps που διοργανώνονται ad hoc κατά τη διάρκεια του έτους. Τα μέλη του έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν και να λάβουν υπηρεσίες Leadership Coaching, που παρέχονται αποκλειστικά σ’ αυτά με προνομιούχους όρους από τη SARGIA Partners, αποκλειστικό συνεργάτη στις υπηρεσίες ανάπτυξης υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών.

Το YDC τελεί υπό την αιγίδα του CEO Clubs Greece, με διακεκριμένους CEO να παρέχουν τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες στα μέλη του. Η συνέργεια αυτή εξασφαλίζει τόσο τη μεταλαμπάδευση σημαντικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας στα μέλη του YDC, όσο και την εξασφάλιση του κύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Club. Το YDC υποστηρίζεται χορηγικά από τις εταιρείες Marine Tours (Diamond Partner), Nespresso και Semeli (Golden Partners) καθώς και την Pressious Arvanitidis (Printing Partner), που υποστηρίζουν ενεργά το όραμα και την αποστολή του.

Το YDC υπάρχει και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και 4 χρόνια στη Ρουμανία με τη ονομασία NextGen. Και αυτός ο οργανισμός, όπως και της Ελλάδας τελεί υπό την αιγίδα του τοπικού Chapter του CEO Clubs International.

Φωτογραφία των Ιδρυτικών Μελών του YDC (από αριστερά)



Δημήτρης Μιχόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Weber Shandwick, Αναστάσιος Σπανίδης, CEO της Generation Y Group of Companies, Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, Κατερίνα Μάνου, VP Sales, Middle East, Greece, Bulgaria & Cyprus της SPACES και ο Γεώργιος Καρράς, Πρόεδρος και CEO της Φοβεράς Προστασίας.