Τι απαντά η ΓΓ καταπολέμησης της διαφθοράς για τις σχέσεις με Αρτεμίου

Για διαστρέβλωση της αλήθειας από το «Πρώτο Θέμα» κάνει λόγο η Γεν. Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κα Αναστασία Ξεπαπαδέα, σχολιάζοντας δημοσίευμα που τη φέρει να εμφανίζεται από το 2015 -και ενόσω ήταν στέλεχος του υπουργείου Δικαοσύνης- ως πληρεξούσια δικηγόρο κυπριακής εταιρείας με έδρα τα γραφεία του επιχειρηματία Αρτέμη Αρτεμίου στην Κύπρο.

Οπως δήλωσε η κα Ξεπαπαδέα:

«Ουδέποτε άσκησα το δικηγορικό λειτούργημα, ενόσω κατέχω την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η δίκη στην οποία αναφέρεται το "Πρώτο Θέμα" έλαβε χώρα σε χρόνο προγενέστερο της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Γενικής Γραμματέως. Η σχέση εργασίας που είχα τότε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως ειδική συνεργάτιδα, δεν συνιστά ασυμβίβαστο με την άσκηση των δικηγορικών μου καθηκόντων (δεν τελούσα σε αναστολή άσκησης της δικηγορίας).

Η συμμετοχή μου ως δικηγόρου στην εν λόγω δίκη έλαβε χώρα, καθώς ανέλαβα την εκπροσώπηση της Κυπριακής Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία HI-MED SOLUTIONS (CYPRUS) LTD, η οποία εμπορεύεται ιατρικά μηχανήματα. Κατά την 20ετή σταδιοδρομία μου εξειδικεύομαι στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο και έχω εκπροσωπήσει εταιρείες με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας με έδρα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η HI-MED SOLUTIONS (CYPRUS) LTD είχε εκτελεστή δικαστική απόφαση σε βάρος ελληνικής εταιρείας - πελάτη της, με το ίδιο αντικείμενο εμπορίας και μου ανατέθηκε από την ίδια την εταιρεία η εκτέλεση στην Ελλάδα της απόφασης του κυπριακού δικαστηρίου. Σημειωτέον ότι η εν λόγω κυπριακή εταιρεία HI-MED SOLUTIONS CYPRUS LTD υφίσταται από το έτος 1998, έχει αναπτύξει πολυετή εμπορική δραστηριότητα με μεγάλο κύκλο εργασιών τα προηγούμενα έτη και δεν είναι offshore. Επίσης ουδέποτε ήμουν συνεργάτιδα ή εκπρόσωπος στην Ελλάδα, όπως ψευδώς αναφέρεται, της δικηγορικής εταιρείας του κ. Αρτεμίου και μάλιστα “επί σειρά ετών”.

Αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, η HI-MED SOLUTIONS (CYPRUS) LTD, στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατάσχεσε εις χείρας του Ελληνικού Δημοσίου, ως τρίτου, απαίτηση, που είχε η οφειλέτιδά της εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο επίσημα δήλωσε και συνομολόγησε την ύπαρξη απαίτησης σε βάρος του και άσκησε ανακοπή, η οποία έγινε δεκτή για δικονομικούς λόγους και έως σήμερα το Δημόσιο δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στην εταιρεία την οποία εκπροσώπησα.

Είναι πρόδηλο ότι η εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" διαστρέβλωσε τα παραπάνω, προκειμένου να παραπληροφορήσει το αναγνωστικό κοινό και να δημιουργήσει συνειρμούς και συσχετισμούς, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, προς ικανοποίηση ευτελών πολιτικών σκοπιμοτήτων, οι οποίες ήδη κατέστησαν προφανείς με τις ανακοινώσεις της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ».

NΔ για Πετσίτη-Ξεπαπαδέα: Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν άκουσε

Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι και η Γενική Γραμματέας κατά τη Διαφθοράς βσυνδέεται με το κύκλωμα Αρτεμίου-Πετσίτη-Παππά, η κυβέρνηση παριστάνει ότι δεν άκουσε.

Ξαναρωτάμε λοιπόν ευθέως τον κ. Τζανακόπουλο:

Με ποια ιδιότητα μπαινόβγαινε ο κ. Πετσίτης στο Μαξίμου;

Ποια είναι η σχέση του Νίκου Παππά με τον Αρτέμη Αρτεμίου που έστελνε παράνομα χρήματα στον Μανώλη Πετσίτη;

Και γιατί δεν έχει αποπεμφθεί ήδη η κ. Ξεπαπαδέα όταν αποδεικνύεται ότι διορίστηκε ως λύκος για να φυλάει τα πρόβατα;

Θα επανέλθουμε».