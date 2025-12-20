Πόσα βγάζει τελικά τον μήνα ένας ιδιοκτήτης Airbnb

Στα 11,83 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική συμβολή της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο ΑΕΠ της χώρας το 2024, με το μέσο προ φόρων εισόδημα ενός ιδιοκτήτη ακινήτου να ανέρχεται μηνιαίως στα 628 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Πέμπτη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων, στο πλαίσιο της ημερίδας «Βραχυχρόνια Μίσθωση: Ένας διάλογος που δεν έγινε. Η επίδραση της στην οικονομία και κοινωνία. Μύθοι και πραγματικότητα», που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Αξιοσημείωτο το ότι το 2018 η συμβολή της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων είχε διαμορφωθεί σε 7,2 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα έχει καταγραφεί αύξηση 64%.

Σύμφωνα με τη δυναμική πλατφόρμα δεδομένων που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ, Ανδρέας Χίου, με στόχο την σκιαγράφηση της πραγματικής εικόνας της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως τόνισε ο ίδιος, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα τύπου Airbnb το 2024 ήταν πάνω από 45 εκατ., με τον σχετικό κύκλο εργασιών να προσεγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ.

Σε όρους απασχόλησης, το 2024 ο αριθμός των εργαζομένων σε επαγγέλματα που κινούνται γύρω από τη συγκεκριμένη αγορά ανήλθε σε 108 χιλιάδες περίπου έναντι 65 χιλιάδων το 2018, αντιστοιχώντας σε άνοδο 66%.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της αγοράς, ο άμεσος αντίκτυπος ανέρχεται σε 1,64 δισ., που αντιστοιχεί στο 0,7% του ΑΕΠ, και ο έμμεσος σε 2,84 δισ. ευρώ, ήτοι στο 1,3 του ΑΕΠ ενώ το συνολικό αποτύπωμά της, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εστίασης, μεταφορών, αναψυχής κ.λπ., αγγίζει τα 11,83 δισ. ευρώ, ήτοι το 5,3% του ΑΕΠ.

Ως προς την κατανομή της δραστηριότητας τύπου Airbnb, η Αττική ηγείται με 36% των ημερών μίσθωσης (2,95 εκατ. ημέρες), ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία (13,8%, 1,13 εκατ. ημέρες) και την Κρήτη (12,1%, 0,99 εκατ. ημέρες). Μαζί, αυτές οι τρεις περιφέρειες αντιπροσωπεύουν το 61,9% όλης της δραστηριότητας βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα.

Η επίδραση στην κατοικία

Στη πλατφόρμα που ανέπτυξε ο ΠΑΣΥΔΑ αποτυπώνεται και η ανάλυση της αγοράς κατοικίας, όπως επίσης και η επίδραση των Airbnb στην κατοικία. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, «οι αποκλειστικές βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιπροσωπεύουν ελάχιστο μέρος του ελληνικού οικιστικού αποθέματος, αντιστοιχώντας μόνο στο 0,4% των συνολικών κατοικιών και στο 1,1% των κενών κατοικιών, υποδεικνύοντας αμελητέα επίδραση στη συνολική διαθεσιμότητα κατοικίας».

Και αυτό διότι, βάσει των στοιχείων, μόνο το 65% των κατοικιών είναι κατειλημμένα (ιδιοκατοίκηση, μίσθωση) και το 34,5% του συνολικού οικιστικού δυναμικού της χώρας είναι κενά. «Πολλά ακίνητα είναι άδεια επειδή είναι στην κατοχή funds, τραπεζών και δήμων που δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων», τόνισε ο Ανδρέας Χίου.

Σε σχέση με τα μοτίβα ιδιοκτησίας, η συντριπτική πλειοψηφία (94%) των ιδιοκτητών βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι ιδιώτες και όχι εμπορικές οντότητες, με το 98% να διαχειρίζεται μόνο 1-2 ακίνητα, επιδεικνύοντας μια κυρίως μικρής κλίμακας δομή αγοράς ατομικών ιδιοκτητών.

«Το 90% των ιδιοκτητών που διαθέτουν το ακίνητό τους για βραχυχρόνια μίσθωση δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση γιατί μετά το πέρας της τριετίας, οι ενοικιαστές άφηναν τα σπίτια χωρίς να καταβάλλουν ενοίκια και έχοντας προκαλέσει ζημιές. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες αναγκάζονταν να υλοποιήσουν επενδύσεις πριν μισθώσουν εκ νέου το ακίνητό τους», επισήμανε ο επικεφαλής του ΠΑΣΥΔΑ, λέγοντας πως η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων διαχέει το οικονομικό όφελος σε πολλούς ιδιοκτήτες και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. «Μιλάμε για κυκλική οικονομία. Το όφελος επιστρέφεται στον τόπο του. Μάλιστα, γύρω από τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν αναπτυχθεί και άλλα καταστήματα, γεγονός που αποδεικνύει τα οφέλη της εν λόγω αγοράς», προσέθεσε.

Η πρόταση

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις που θέλουν την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων να ευθύνεται για τη στεγαστική κρίση, ο επικεφαλής του ΠΑΣΥΔΑ τόνισε, μεταξύ άλλων: «Τα ενοίκια δεν έχουν μειωθεί. Υπάρχουν σε αγγελίες αυτή τη στιγμή πάνω από 6.500 διαμερίσματα προς ενοικίαση. Το 90% των διαμερισμάτων έχει φτάσει στα επίπεδα προ κρίσης σε ό,τι αφορά το κόστος μίσθωσης, με τους μισθούς να μην έχουν επανέλθει σε αντίστοιχα επίπεδα. Πραγματικά είναι τεράστιο πρόβλημα η στεγαστική κρίση. Ο μισθός ο ένας “φεύγει” στο ενοίκιο».

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΠΑΣΥΔΑ πρότεινε μια «ριζοσπαστική», όπως τη χαρακτήρισε πρόταση. «Η βραχυχρόνια μίσθωση από το 2018 είναι “δώρο” στην εκάστοτε κυβέρνηση. Αντί να λέει οποιοσδήποτε ότι τα Airbnb είναι πρόβλημα, μπορεί να λέει ότι είναι η λύση», είπε ο Ανδρέας Χίου.

Η πρόταση αφορά το υποθετικό σενάριο της αξιοποίησης των εσόδων που προκύπτουν ετησίως από τη φορολόγηση της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Για παράδειγμα, με 4,5 δισ. ευρώ έσοδα και κόστος κατασκευής τα 2.000 ευρώ/τ.μ., θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 32 χιλιάδες διαμερίσματα 70 τ.μ. και 112 χιλιάδες φοιτητικά δωμάτια ετησίως. «Στα 5 χρόνια θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 160 χιλιάδες διαμερίσματα και 1.875 εστίες, όπου θα μπορούν να στεγαστούν 562 χιλιάδες φοιτητές», κατέληξε ο Ανδρέας Χίου.