Οι τραπεζικές προκλήσεις στο επίκεντρο συνεδρίου στην ΤτΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διεθνές Συνέδριο Understanding Challenges for the Greek Economy στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR, www.iffr.gr) και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι από Ασφαλιστικά Ταμεία, Εποπτικές Αρχές Θεσμικούς Επενδυτές, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Νομικές εταιρίες, Πανεπιστήμια, και Υπουργεία.

Δεκαοχτώ διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και εξέτασαν επίκαιρα θέματα υψηλής σημασίας για την Ελληνική οικονομία, τις χρηματαγορές, και τις τράπεζες.

Στις εισαγωγικές τοποθετήσεις, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γεώργιος Ζαββός, παρουσίασε τις άμεσες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την εξυγίανση και ανάπτυξη του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως και τις διεθνείς προκλήσεις που αυτό αντιμετωπίζει.

Ο Διευθυντής του IFFR, Καθηγητής κ. Γεώργιος Σκιαδόπουλος αναφέρθηκε στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει το IFFR στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ενώ ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητής κ. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, έκανε λόγο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική οικονομία.

Μεταξύ των άλλων ομιλητών, ο κ. Νικόλαος Πανηγυρτζόγλου, διευθυντικό στέλεχος της J.P. Morgan, αναφέρθηκε και στις αυξημένες πιθανότητες για μια προσεχή ύφεση στην Αμερικάνικη οικονομία, όπως προκύπτουν από τις τιμές των επιτοκιακών προϊόντων. Στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, συζητήθηκε εκτενώς το πρόβλημα των μη- εξυπηρετούμενων δανείων, και οι προοπτικές αντιμετώπισής του με αναφορές στη διεθνή εμπειρία, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο πρωινές ενότητες και δύο απογευματινές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Στις πρωινές ενότητες, οι ομιλητές έδωσαν έμφαση στα διδάγματα της έρευνας για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής, για τους επενδυτές, και για τις εταιρίες. Καλύφθηκαν θέματα αναφορικά με τον τρόπο διάρθρωσης του κρατικού χρέους, τις επιπτώσεις των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην αγορά των ομολόγων, τις σχέσεις τραπεζών και δανειοδοτούμενων εταιριών, τις επιπτώσεις της τεχνολογικής καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη, και στους νέους τρόπους μέτρησης της επίδοσης των θεσμικών επενδυτών, και στα χαρακτηριστικά των χρηματαγορών στην παρούσα στιγμή. Στις απογευματινές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν επαγγελματίες με υψηλή εμπειρία, όπου συζητήθηκαν τα θέματα των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, και οι Επενδύοντας στην Ελλάδα.

Το IFFR είναι διεθνές ερευνητικό κέντρο υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η ομάδα των Εταίρων του αποτελείται από διεθνώς γνωστούς και καταξιωμένους πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες με θητεία σε κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς ανά τον κόσμο. Έχει πρόσβαση σε πανεπιστημιακή έρευνα αιχμής (Access), φέρει σε επαφή την ακαδημαϊκή γνώση με τον χώρο των επιχειρήσεων και των αγορών (Connect), και διαχέει αυτή την γνώση (Share).