Η Ελλάδα, ο ESM και η Ε.Ε. στη συνάντηση Ρέγκλινγκ-Ντομπρόβσκις

Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των θεμάτων της σημερινής συνάντησης του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Ντομπρόβσκις στο Twitter, κατά τη συνάντησή τους συζήτησαν την ευρωπαϊκή οικονομική προοπτική, τη μεταρρύθμιση του ΕSM και την κατάσταση στην Ελλάδα.

Good meeting with Klaus Regling, Managing Director of the #ESM, discussed economic outlook, the ESM reform and state of play in #Greece. pic.twitter.com/S9UHHOwhMJ