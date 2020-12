Ψηφιακή διάσκεψη για ΝΑ Ευρώπη από το φόρουμ των Δελφών

Tο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών οργανώνει ψηφιακά την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου στις 15:30, τη “2η Διάσκεψη για τα θέματα της Νοτιανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Η διάσκεψη φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός στην Αμερικανική πρωτεύουσα – κάθε Νοέμβριο -- αναφορικά με τα δρώμενα που εξελίσσονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και να συμβάλει στη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ σημαντικών παραγόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τις χώρες της περιοχής μας, και κυρίως με την Ελλάδα.

Η υψηλού επιπέδου διαδικτυακή συνάντηση της 16ης Δεκεμβρίου-- που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2019 στην Ουάσιγκτον D.C. --αναμένεται να έχει σημαντική απήχηση, μιας και θα αναπτυχθούν εκτενώς μία σειρά θεμάτων με σκοπό την ανάδειξη των κατάλληλων προϋποθέσεων για την σύσφιξη σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.

Ηγετικές προσωπικότητες, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, δεξαμενές σκέψεις και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου θα ανταλλάξουν απόψεις και θα μοιραστούν την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικής και δράσεων για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την ανάδυση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μία εξαιρετική συγκυρία για τη διεθνή πολίτικη σκηνή, με την νέα Αμερικανική διοίκηση τον προσεχή Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο, και την ώρα που η κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο εξελίσσεται σε μια από τις πλέον εύφλεκτες καταστάσεις στη σύγχρονη γεωπολιτική ιστορία.

Από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι κ.κ.: Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας , Γιώργος Κατρούγκαλος, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της ΝΔ, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τάσος Χατζηβασιλείου, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Γραμματέας της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Μεταξύ των ομιλητών από Αμερικανικής πλευράς συγκαταλέγονται οι Γερουσιαστές Chris Van Hollen, της Πολιτείας του Maryland και Robert Menendez, της Πολιτείας New Jersey, η κυρία Dina Titus, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο κ. Matthew Palmer, Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, ο κ. Geoffrey Pyatt Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο κ. Nicholas Burns, Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων στο Χάρβαρντ, η κυρία Heather A. Conley, Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Ευρασία στο Center for Strategic and International Studies CSIS, ο κ. William Antholis, Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος του Miller Center του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, ο κ. Daniel Vajdich, Ερευνητής στο Atlantic Council,, ο κ. Endy Zemenides, Eκτελεστικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Ινστιτούτου Ηγεσίας, και ο κ. James G. Foggo, Ναύαρχος εν αποστρατεία, τέως Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων Νεαπόλεως και Ναυτικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αφρικής των ΗΠΑ και ο David Harris, εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής εβραϊκής επιτροπής στη Νέα Υόρκη.

Την επιχειρηματική κοινότητα θα εκπροσωπήσουν με τοποθετήσεις τους οι κ.κ.: Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, Νick Logothetis, Συνιδρυτής και Πρόεδρος του Concordia Summit, Ντένης Πλέσσας, Αντιπρόεδρος Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της Lockheed Martin Aeronautics, Mario Kontomerkos, Διευθύνων Σύμβουλος της Mohegan Gaming and Entertainment, η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια της Google για την Νοτιοανατολική Ευρώπη,. Χριστιανός Χατζημηνάς, Πρόεδρος του Ομίλου EFA και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών,ο κ. George G. Horiates, Ανώτατος Πρόεδρος της American-Hellenic Educational Progressive Association, και ο κ. Nick Larigakis, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνο-Αμερικανικού Ινστιτούτου στην Washington D.C.

Η εκδήλωση στηρίζεται και συν-διοργανώνεται από το Hellenic American Leadership Council στο οποίο ηγείται ο κ. Endy Zemenides.

Η ψηφιακή εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν δωρεάν την εγγραφή ΕΔΩ

Για να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε ΕΔΩ

Οι συζητήσεις και παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα.