Πώς διαβάζουν οι αναλυτές το νέο στόρι της ΔΕΗ

Οι πέντε χρηματιστηριακές που έσπευσαν να αποτιμήσουν τη στρατηγική στροφή του ομίλου βλέπουν ότι στο επίκεντρο του νέου επενδυτικού τοπίου που διαμορφώνεται για τη ΔΕH δεν είναι το dilution των υφιστάμενων μετόχων, αλλά η νέα κλίμακα ανάπτυξης που αυτή χρηματοδοτεί.

Eurobank Equities, Optima Bank, AXIA-Alpha Finance, Pantelakis και Beta Securities διαβάζουν το νέο business plan έως το 2030 ως κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επικαιροποίηση στόχων. Το αντιμετωπίζουν ως αναβάθμιση του επενδυτικού προφίλ της ΔΕΗ. Κοινός παρονομαστής των αναλύσεων είναι το μέγεθος του άλματος.

Επενδύσεις €24 δισ. ως το 2030, EBITDA €4,6 δισ. από €2 δισ. το 2025, καθαρά κέρδη €1,5 δισ. και μερισματική διανομή €1,40 ανά μετοχή συνθέτουν, κατά τους οίκους, μια νέα εξίσωση μεγέθους και αποδόσεων. Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι κανείς από τους πέντε οίκους δεν αγνοεί τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο πίεσης στη μετοχή λόγω του placement, αλλά όλοι συγκλίνουν πως το βασικό επενδυτικό ερώτημα δεν είναι η βραχυπρόθεσμη τεχνική επίπτωση.

Η Eurobank Equities βλέπει στο σχέδιο μια σαφής αλλαγή της μεσοπρόθεσμης πορείας της εταιρείας. Όπως τονίζει, το νέο πλάνο δεν επεκτείνει απλώς χρονικά το προηγούμενο επενδυτικό πλάνο, αλλά ανεβάζει αισθητά την κλίμακα επενδύσεων και το earnings trajectory της εταιρείας.

Ιδίως η αναβάθμιση του στόχου EBITDA στα €4,6 δισ. το 2030 και η διατήρηση ελκυστικών αποδόσεων στα νέα έργα αποτελούν, σύμφωνα με την έκθεση, βασικό λόγο για τον οποίο οι επενδυτές ενδέχεται να δουν την αύξηση περισσότερο ως αναπτυξιακή παρά ως dilution.

Σημαντικό μέρος του επιχειρήματος της Eurobank αφορά και τη δομή της συναλλαγής. Με το Ελληνικό Δημόσιο και την CVC να καλύπτουν περίπου €2,5 δισ., ο οίκος θεωρεί ότι το free float περιορίζεται αισθητά, στοιχείο που μειώνει τον κίνδυνο υπερπροσφοράς τίτλων.

Η AXIA-Alpha Finance στέκεται περισσότερο στη στρατηγική διάσταση του σχεδίου. Θεωρεί ότι η ΔΕΗ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τις διαρθρωτικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο μέσα από την ανάπτυξη ΑΠΕ αλλά και μέσω γεωγραφικής επέκτασης σε νέες αγορές όπως Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία.

Για την AXIA-Alpha Finance, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το σχέδιο διατηρεί πειθαρχία κεφαλαίου, με το net debt/EBITDA να παραμένει κάτω από 3,5 φορές παρά την επιθετική επενδυτική επιτάχυνση. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η διατήρηση της μερισματικής πολιτικής, ακόμη και σε φάση τόσο έντονου capex, λειτουργεί ως ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης στη χρηματοδοτική ανθεκτικότητα του μοντέλου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, ωστόσο η ΔΕΗ έχει αποδείξει την ικανότητά της στην υλοποίηση, μειώνοντας τις ανησυχίες εκτέλεσης. Ως εκ τούτου, οι στόχοι για EBITDA €4,6 δισ. και καθαρά κέρδη €1,5 δισ. θεωρούνται επιτεύξιμοι.

Εστιάζουμε επίσης στον στόχο διατήρησης του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA κάτω από 3,5x (ή κάτω από €16,1 δισ. έως το 2030) και στη διατήρηση της μερισματικής πολιτικής σύμφωνα με τις προηγούμενες κατευθύνσεις.

Τελικά, το μέγεθος, η γεωγραφική παρουσία, το σημαντικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα των data centers εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στις αποτιμήσεις της ΔΕΗ, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών καθετοποιημένων εταιρειών ενέργειας (περίπου 7,5 φορές σε ορίζοντα 5ετίας), έναντι περίπου 5,7 φορές σήμερα.

Η Pantelakis Securities προσεγγίζει το story περισσότερο από την πλευρά των αποδόσεων. Εστιάζει στο ότι οι επενδύσεις της ΔΕΗ τοποθετούνται σε περιοχές και δραστηριότητες με structurally υψηλότερα IRRs, ενώ χαρακτηρίζει το πλάνο πλήρως χρηματοδοτημένο, διατηρώντας σύσταση overweight και τιμή στόχο €23,70.

Η ανάλυση της Pantelakis δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η pipeline ανάπτυξης καλύπτει ήδη τον στόχο για το 2030, στοιχείο που περιορίζει το execution risk, ενώ ξεχωρίζει και τη νέα διάσταση που προσθέτει το data center της Κοζάνης.

Και πράγματι, σχεδόν όλες οι εκθέσεις αναδεικνύουν το data center ως τον ίσως πιο διαφοροποιημένο πυλώνα του νέου σχεδίου. Η πρώτη φάση των 300MW αντιμετωπίζεται όχι ως παράπλευρη δραστηριότητα αλλά ως νέο growth leg, με οικονομικές αποδόσεις που, κατά τις εκτιμήσεις των οίκων, μπορούν να κινηθούν σε επίπεδα αντίστοιχα ή υψηλότερα παραδοσιακών ενεργειακών projects.

Η Optima Bank παραδέχεται ότι η κλίμακα του πλάνου ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς, ωστόσο θεωρεί πως η διοίκηση έχει ήδη δημιουργήσει track record εκτέλεσης που μετριάζει τις ανησυχίες. Διατηρεί σύσταση buy με τιμή στόχο €24,60 και κρατά τη ΔΕΗ στα top picks της για το 2026.

Σημειώνει μάλιστα ότι η συμμετοχή των δύο βασικών μετόχων λειτουργεί ως έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης στην επιτυχία του σχεδίου, ενώ βλέπει σημαντική αξία και στην περιφερειακή επέκταση λόγω των υψηλότερων spreads στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης.

Τέλος, η Beta Securities προσθέτει τη διάσταση που τις αποτιμήσεις. Υποστηρίζει ότι η είσοδος στα data centers και η αύξηση κλίμακας σε ΑΠΕ και υποδομές μπορούν σταδιακά να φέρουν τη ΔΕΗ πιο κοντά σε πολλαπλάσια ευρωπαϊκών infrastructure names. Παράλληλα, συνδέει την αύξηση κεφαλαίου με αυξημένες πιθανότητες ένταξης της μετοχής στους developed market δείκτες της MSCI, προσθέτοντας και flow angle στο story.

Η εκτίμηση της JP Morgan

Θετικά υποδέχεται η JP Morgan την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4 δισ. που ανακοίνωσε η Επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς τη στρατηγική κίνηση που χρηματοδοτεί «το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο ανάπτυξης» του ομίλου και ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της μετοχής. Ο οίκος διατηρεί σύσταση overweight και τιμή-στόχο €21.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο επενδυτικό πρόγραμμα €24 δισ. για την περίοδο 2026-2030, με τη ΔΕΗ να επιταχύνει την επέκταση σε ανανεώσιμες πηγές, δίκτυα, αποθήκευση, αλλά και data centers, διεκδικώντας ευρύτερο ρόλο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η διοίκηση στοχεύει EBITDA €4,6 δισ. έως το 2030, από €2 δισ. το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα υπερτριπλασιαστούν σε €1,5 δισ. Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να φτάσει τα 24,3 GW, με σχεδόν το μισό χαρτοφυλάκιο να βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η JP Morgan στο σκέλος των data centers, με το έργο 300MW στην Κοζάνη να θεωρείται νέο growth driver, ενώ υπογραμμίζει ότι η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται για ενίσχυση ισολογισμού αλλά για επιτάχυνση αποδοτικών επενδύσεων, με στοχευόμενες αποδόσεις έως 14%.

Σημαντικό στοιχείο για την αγορά θεωρείται και το μήνυμα εκτέλεσης. Η διοίκηση επανέλαβε ότι οι στόχοι 2026-2028 παραμένουν σε τροχιά επίτευξης, ενώ η στήριξη του Δημοσίου και η πρόθεση συμμετοχής της CVC στην έκδοση ενισχύουν την ορατότητα της συναλλαγής.