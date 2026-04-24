Η πρώτη αντίδραση της Optima Bank στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ μάς αιφνιδίασε, καθώς δεν αναμέναμε πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και Δίκτυα (με εξαίρεση την ανάπτυξη Data Center), σημειώνει η Optima σε μια πρώτη αντίδραση για τις χθεσινές ανακοινώσεις της Επιχείρησης.

Το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι ιδιαίτερα επιθετικό ως προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex), με αποτέλεσμα η ΔΕH να συνεχίσει να παράγει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) έως το 2030 (προηγουμένως αναμέναμε να καταστούν θετικές από το 2028 και μετά) και να απαιτεί σημαντικά ίδια κεφάλαια (περίπου 58% της τρέχουσας χρηματιστηριακής της αξίας) ώστε να διατηρήσει τον δείκτη μόχλευσης <3,5x.

Διαπιστώνουμε κίνδυνο εκτέλεσης για τον φιλόδοξο στόχο προσθήκης 11,6GW ΑΠΕ έως το 2030, καθώς και κίνδυνο αγοράς λόγω της πλεονάζουσας παραγωγής στην περιοχή σε σχέση με τη ζήτηση.

Από την άλλη πλευρά, εντοπίζουμε τη σαφή ευκαιρία που προκύπτει από τις διαρκώς υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τις στενές συνθήκες αγοράς στην περιοχή, ενώ αναγνωρίζουμε επίσης το επιτυχημένο ιστορικό της διοίκησης στην υλοποίηση του μετασχηματισμού της εταιρείας την περίοδο 2019–26.

Επιπλέον, η δέσμευση των δύο βασικών μετόχων της ΔΕH να συμμετάσχουν με €2,5 δισ. στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (SCI), καθώς και η πιθανή δέσμευση ενός μεγάλου ονόματος στον χώρο των Data Centers (το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, βρίσκεται κοντά σε επίσημες ανακοινώσεις), ενισχύουν τις προοπτικές επιτυχίας της αύξησης κεφαλαίου, παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της μετοχής.

Ωστόσο, διατηρούμε την Επιχείρηση μεταξύ των κορυφαίων επιλογών μας για το 2026 και επαναλαμβάνουμε τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή, με τιμή-στόχο στα €24,60 (περιθώριο ανόδου 32%).