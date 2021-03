CFA: Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό Annual Forecast Dinner

Οι προβλέψεις για τη διεθνή οικονομία, οι τάσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών και η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο 13ο και πρώτο διαδικτυακό Annual Forecast Dinner που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση CFA με θέμα: «Οι προοπτικές για τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές αγορές για το 2021» (“Outlook for the European and Greek Marketsin 2021”) που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παραπάνω από 100 στελέχη του Ελληνικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού τομέα συνδέθηκαν να παρακολουθήσουν την διαδικτυακή εκδήλωση και να ακούσουν ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές από την Goldman Sachs και την Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίοι έδωσαν τις προβλέψεις τους για το 2021, τόσο για τις διεθνείς αγορές όσο και για την Ελληνική αγορά.

«Για ακόμα μια χρονιά το Annual Forecast Dinner της Ελληνικής Ένωσης CFA έδωσε το στίγμα για τις προοπτικές των αγορών το 2021. Οι προσκεκλημένοι μας είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από διακεκριμένα στελέχη που μοιράστηκαν μαζί μας τις εκτιμήσεις τους, βοηθώντας μας να αποκτήσουμε μια πιο πλήρη εικόνα για την πορεία των διεθνών μετοχών το 2021, την επιλογή σε κλάδους, εταιρείες και γεωγραφικές περιοχές που θα έχουν καλύτερη απόδοση για το 2021, σύμφωνα με τις αναλύσεις του τμήματος Παγκόσμιας Επενδυτικής Ανάλυσης της Goldman Sachs, καθώς και τις προοπτικές ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Τράπεζας Πειραιώς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA.

O Guillaume Jaisson, Strategist, Global Investment Research της Goldman Sachs, ανέλυσε τις εκτιμήσεις της εταιρείας για τον ρυθμό ανάπτυξης των οικονομιών παγκοσμίως και για τις επιλογές των διαχειριστών -αναλυτών για το 2021 στις διεθνείς αγορές μετοχών. Με βάση τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, προβλέπεται θετική απόδοση για το 2021 στους κυκλικούς κλάδους και σε μετοχές «αξίας-value» σε αντίθεση με τους αμυντικούς κλάδους και τις μετοχές «ανάπτυξης-growth». Συζητήθηκε ακόμη η αυξανόμενη εισροή κεφαλαίων στις επενδύσεις που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά ESG–(περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια εταιρικής

διακυβέρνησης).

Ο Ηλίας Λεκκός, Chief Economist της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασε τις προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία. Παρά την ύφεση που προκαλεί η πανδημία του Covid-19, προβλέπεται ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και ισχυρότερη το 2022, με το ΑΕΠ να εισέρχεται το 2025 σε υψηλότερη τροχιά ανάπτυξης, σε σχέση με τις προβλέψεις προ Covid-19.

Το 13ο Annual Forecast Dinner της Ελληνικής Ένωσης CFA είχε την υποστήριξη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.