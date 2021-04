Ποια είναι η συμβουλευτική Επιτροπή για το Ταμείο Φαιστός

Επτά καταξιωμένοι επαγγελματίες με διεθνή σταδιοδρομία που έχουν διακριθεί στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και τη διοίκηση επιχειρήσεων, αποτελούν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Συμμετοχές 5G Α.Ε., της εταιρείας που διαχειρίζεται το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τη Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζουν οι:

Jim Brisimitzis

Bill Karnazes

Ιωάννης Κατσαβουνίδης

Αλέξανδρος Παπασπυρίδης

Κώστας Πολυχρονόπουλος

Μιχάλης Τζάννες

Χάρης Τσαβδάρης

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να υποβάλλει γνωμοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επενδυτική Επιτροπή της διαχειρίστριας εταιρείας του Φαιστός. Η συγκρότηση της επιτροπής αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της Συμμετοχές 5G για τη δραστηριοποίηση του Φαιστός εντός του τρέχοντος έτους.

Τα βιογραφικά

Jim Brisimitzis

5G Open Innovation Lab, Seattle



O Jim Brisimitzis έχει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, έχει εργαστεί σε εταιρείες όπως οι Bell Canada, Nortel Networks, PeopleSoft και Oracle, ενώ έχει περισσότερα από 13 χρόνια συνεργασίας με την Microsoft. Ο Jim είναι ιδρυτής του 5G Open Innovation Lab στο Seattle. Πρόκειται για μια κοινότητα όπου συναντώνται καινοτόμοι, πλατφόρμες και βιομηχανία για την ανάπτυξη και επιτάχυνση της καινοτομίας στο 5G. O Jim διετέλεσε Managing Partner στην Quake Capital, όπου ηγήθηκε των πρώτων προσπαθειών της εταιρείας για να αποκτήσει μια θέση στο οικοσύστημα. Ήταν επίσης γενικός διευθυντής του προγράμματος Microsoft for Startups στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου η ομάδα του ήταν υπεύθυνη για την ενεργοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη σχέσεων με κορυφαίους επιταχυντές και με θερμοκοιτίδες της Βόρειας Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα του Jim προσέλκυσε περισσότερες από 2.800 νεοσύστατες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Azure μέσω προγραμμάτων όπως το Customer Access Program, ενώ η ομάδα παρείχε στις νεοφυείς επιχειρήσεις υπηρεσίες για την επιτάχυνση της δραστηριότητάς τους. Ο Jim ήταν επίσης επικεφαλής για τις διεθνείς δραστηριότητες της Microsoft Ventures, όπου δημιούργησε και ανέπτυξε το πρόγραμμα “HiPo” για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Bill Karnazes

Qualcomm, San Diego CA

Ο Bill Karnazes είναι αντιπρόεδρος για τον τομέα Global Business Operations της Qualcomm Incorporated με αρμοδιότητα τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα των ημιαγωγών. Ο τομέας ευθύνης του παράγει ετησίως έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εταιρεία. Κατά τα τελευταία 24 χρόνια έχει διατηρήσει σειρά κορυφαίων θέσεων στην Qualcomm και έχει μεγάλη εμπειρία στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη συνεργασιών με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα. Είναι κάτοχος Bachelor of Science στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το San Diego State University και κατέχει πιστοποιήσεις για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και έργων από τα Stanford University και University of San Diego.

Ιωάννης Κατσαβουνίδης

Facebook, Menlo Park CA

Ο Ιωάννης Κατσαβουνίδης είναι Research Scientist στην ομάδα Video Infrastructure του Facebook. Έχει εργαστεί με το Netflix ως Senior Research Scientist το 2015-2018. Είναι συνδημιουργός του VMAF, του συστήματος μέτρησης του Netflix για τηv ποιότητα βίντεο, καθώς και ο δημιουργός της τεχνολογίας βελτιστοποίησης Dynamic Optimizer του Netflix. Για αυτές τις δύο καινοτομίες έλαβε βραβείο Emmy το 2021. Στην περίοδο 2008 – 2015 ήταν αναπληρωτής καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Ήταν συνιδρυτής και CTO της Cidana, μιας νεοφυούς επιχείρησης με δραστηριότητα την ανάπτυξη πολυμεσικού λογισμικού για κινητές συσκευές με τις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας να βρίσκονται στη Σαγκάη. Διετέλεσε επίσης Director of Software στην εταιρεία InterVideo στο Fremont,CA, κατά την περίοδο 2000 - 2007, βοηθώντας την εταιρεία να μπει το 2003 στο Χρηματιστήριο. Έχει εργαστεί ως μηχανικός στο τμήμα Φυσικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) και συμμετείχε στην ομάδα του πειράματος MACRO κατά την περίοδο 1996 – 2000. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις και έχει κατοχυρώσει περισσότερες από 40 ευρεσιτεχνίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη συμπίεση βίντεο, καθώς και τη βελτίωση και αξιολόγηση ποιότητας. Συνπροεδρεύει στο Video Quality Experts Group και στο Alliance of Open Media Software Implementation Working Group.

Αλέξανδρος Παπασπυρίδης

Microsoft, Singapore

Ο Αλέξανδρος Παπασπυρίδης είναι ο Industry Director για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού – Ιαπωνίας της Microsoft Corp. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και έχει ιδρύσει δύο νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του EcoCommons Australia, του Centre on AI Technology for Humankind στο National University of Singapore Business School, του Department of Computing καθώς και του Department of Electrical Engineering του Imperial College. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Master’s στο Management και Bachelor’s Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Imperial College του Λονδίνου. Είναι επίσης κάτοχος του πιστοποιητικού του Microsoft Professional Program για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος

Juniper, Sunnyvale CA

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είναι αντιπρόεδρος Technology, 5G & Telco Cloud στην Juniper Networks, με αρμοδιότητα τα προϊόντα και τη στρατηγική για το 5G. Πριν την Juniper ήταν αντιπρόεδρος και CTO στον τομέα του Telco & Edge Computing στην VMware, όπου ηγήθηκε της ανάπτυξης προϊόντων και τεχνολογιών της εταιρείας για το 4G και 5G. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος και CTO στον τομέα Cloud Networking της Citrix μετά την εξαγορά της Bytemobile. Ως ιδρυτής της Bytemobile ηγήθηκε της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων για το web, για streaming video και για βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα μετάδοσης σε δίκτυα 3G and 4G/LTE, που αναπτύχθηκαν σε περισσότερα από 160 τηλεπικοινωνιακά δίκτυα διεθνώς. Ίδρυσε, επίσης, το Ευρωπαϊκό Τμήμα Ανάπτυξης της Bytemobile στην Πάτρα με περισσότερους από 100 μηχανικούς λογισμικού. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 160 ερευνητικά άρθρα, έχει προεδρεύσει σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, ενώ έχει κατοχυρώσει ή έχει αιτηθεί κατοχύρωσης επί 35 ευρεσιτεχνιών. Διετέλεσε καθηγητής μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις για πάνω από 20 χρόνια και τιμήθηκε με το Βραβείο Μποδοσάκη το 1998.

Μιχάλης Τζάννες

Technology Entrepreneur, Greater Boston

Ο Μιχάλης Τζάννες είναι serial innovator που ἐχει εργαστεί με εταιρείες τεχνολογίας που βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται και διαμοιράζονται την πληροφορία. Διετέλεσε CEO για περισσότερο από μια δεκαετία στην Aware Inc. που εδρεύει στο Bedford MA και εισήχθη στην αγορά του Nasdaq το 1996. Η εταιρεία πρωτοπόρησε στην ανάπτυξη και αδειοδότηση της τεχνολογίας DSL. Συνίδρυσε το 2012 την TzPM που συμβουλεὐει εταιρἰες στην ανἀπτυξη και αδειοδὀτηση πνεματικἠς ιδιοκτησἰας σε τηλεποικοινωνἰες και IoT. Συνίδρυσε το 2015 την Accusonus Inc., που διατηρεί γραφεία σε Αθήνα και Πάτρα και η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα λογισμικού για να εκδημοκρατίσει την παραγωγή ηχητικού περιεχομένου και βίντεο. Εἰναι angel investor, μέντορας και μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών όπως οι Irida Labs, Yodiwo και Athroa Innovation. Ο Μιχάλης έχει αναπτύξει πἀνω απὀ 75 ευρεσιτεχνίες για το DSL, το WiFi και την επεξεργασία ήχου. Εἰναι κἀτοχος Ph.D. απὀ το τμήμα Ηλεκτρολὀγων Μηχανικών του Tufts University, Master’s Degree Μηχανικού Πληροφορικής από το University of Michigan και πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τιμήθηκε με το Βραβείο Καινοτομἰας 2020 από το Argo Hellenic Network.

Χάρης Τσαβδάρης

Microsoft, Athens



Ο Χάρης Τσαβδάρης έχει ευρεία εμπειρία σε όλο το εύρος των κυβερνητικών συστημάτων πληροφορικής. Είναι National Technology Officer στην Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και λειτουργεί ως τεχνολογικός πρεσβευτής για την εμπέδωση εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες νέας γενιάς για τον Δημόσιο Τομέα, τις Οικονομικές Υπηρεσίες και την Υγεία. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο υπουργείο Οικονομικών όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της στρατηγικής σε θέματα πληροφορικής και για τη λειτουργία, υποστήριξη και υλοποίηση των σχετικών συστημάτων του υπουργείου και των περισσότερων κεντρικών συστημάτων πληροφορικής της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι κάτοχος PhD στον τομέα των Decision Support Systems και είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.