Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης CFA στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Ένωση CFA υποστηρίζει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Φέτος, η Ένωση συμμετείχε με ημερίδα με τίτλο «Shaping a Future Worth Investing In: Climate Change and the Need for Sustainable Finance», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές του διεθνούς κλάδου επενδύσεων αποτελούνταν από την κα Margaret Franklin, CFA, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του CFA Institute, τον κ. Πάνο Σερέτη, Επικεφαλής του ESG για την περιοχή Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική της Bank of America, την κα Alicia Rubí, CFA, Εταίρο της Attalea Partners στην Ισπανία, και τον κ. Ιωάννη Εμίρη, Γενικό Διευθυντή Wholesale Banking της Alpha Bank.

Η κα Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA, η οποία συντόνισε την ημερίδα, ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει κάθε επιχείρηση και κάθε επενδυτή για τις επόμενες δεκαετίες και μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για τη δημιουργία ανθεκτικών επιχειρηματικών μοντέλων θα ήταν η πιο αποτελεσματική απάντηση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, πρόσθεσε ότι οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Το ρεκόρ εισροών στις βιώσιμες επενδύσεις το 2020 παγκοσμίως μας δείχνει την προθυμία των επενδυτών να επιλέγουν επενδυτικά προϊόντα που ενσωματώνουν κριτήρια ESG που περιλαμβάνουν όχι μόνο περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά και κοινωνικά, καθώς και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης στην επενδυτική τους πολιτική.

Η κα. Margaret Franklin, CFA, έκανε μια εκτενή ανάλυση για τις πρωτοβουλίες του CFA Institute στις επενδύσεις με κριτήρια ESG. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα του ESG από το CFA Institute είναι η ανάπτυξη των ESG Disclosure Standards, διεθνών προτύπων που στοχεύουν στη μεγαλύτερη διαφάνεια των ESG χαρακτηριστικών των επενδυτικών προϊόντων. Ανέφερε επίσης ότι οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα χρειάζονται, σε μεγάλο βαθμό, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε θέματα ESG και sustainable finance και αυτός είναι ο λόγος που αφενός, οι γνώσεις στον τομέα του ESG έχουν ενσωματωθεί στην σπουδαστική ύλη του προγράμματος CFA και αφετέρου, το CFA Institute έχει δημιουργήσει μια νέα παγκόσμια πιστοποίηση στο ESG Investing.

Ο κ. Πάνος Σερέτης, τοποθετήθηκε σε θέματα που αφορούν τον τραπεζικό κλάδο, ειδικά πως οι Ευρωπαϊκές τράπεζες ενσωματώνουν τα κριτήρια ESG και της κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική τους , καθώς και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Ιωάννης Εμίρης αναφέρθηκε στη σημασία των κριτηρίων ESG και ενσωμάτωσής τους στην επιχειρησιακή στρατηγική των τραπεζών και σε όλες τις διεργασίες χορηγήσεων. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στα οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα και στις δυνατότητες που θα προσφέρει στην πράσινη μετάβαση.

Τέλος, η κα Alicia Rubí, CFA, επικεντρώθηκε στο πως το Sustainability Accounting Standards Board (SASB) έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο προτύπων και μεθοδολογιών που καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στην πρακτική υλοποίηση των διάφορων πρωτοβουλιών τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ακόμη αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

