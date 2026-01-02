Εισηγμένες: Ανεβαίνει ο πήχης για τα μερίσματα το 2026

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην επενδυτική κοινότητα για ακόμη υψηλότερες χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες το 2026, παρά το γεγονός ότι το φετινό ποσό που μοιράστηκε στους μετόχους αποτέλεσε το υψηλότερο της τελευταίας εικοσαετίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η μέση μερισματική απόδοση του ΧΑ θα ξεπεράσει το επίπεδο του 4% και θα συγκρίνεται ευνοϊκά τόσο με τα καταθετικά επιτόκια των τραπεζών, όσο και με τα yields των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Βέβαια, όταν ξεκίναγε το 2025 κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το σύνολο των μερισμάτων και των επιστροφών κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών (τα μετρητά που καταβλήθηκαν μέσα στους συγκεκριμένους δώδεκα μήνες) θα εκτινασσόταν στα 5,9 δισ. ευρώ, (έναντι των 4,2 δισ. του 2024 και των 2,95 δισ. του 2023) σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας.

Έτσι, με βάση τις χρηματικές διανομές των 5,9 δισ. και την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στα 146 δισ. ευρώ, προκύπτει μια μέση μερισματική απόδοση της τάξεως του 4%.

Οι εξελίξεις την επόμενη χρονιά

Το μόνο βέβαιο είναι ότι αρκετοί μέτοχοι θα «πάνε ταμείο» από τους πρώτους κιόλας μήνες του 2026. Μετά το έκτακτο μέρισμα του ΟΤΕ (που καταβλήθηκε 30/12/2025), θα ακολουθήσουν μεταξύ άλλων το προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή από τη Motor Oil, το προμέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή των Πλαστικών Θράκης, το προμέρισμα ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή της European Innovation Solutions, το προμέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή της HelleniQ Energy και το έκτακτο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ της Ideal Holdings.

Οι αναλυτές από την πλευρά τους εκπέμπουν σήματα αισιοδοξίας σε ότι αφορά τις τράπεζες, εκτιμώντας ότι: α) Τα κέρδη του 2026 θα κινηθούν τουλάχιστον στα επίπεδα του 2025 β) Τα ποσοστά διανομής (payout ratio) θα είναι ακόμη πιο υψηλά, με αποτέλεσμα να δοθούν μεγαλύτερα ποσά στους μετόχους, σε περίπτωση όπου επαναληφθεί και το 2026 η πολιτική διανομής προμερισμάτων.

Επίσης, είναι πολύ πιθανό να δούμε το 2026 αυξημένη χρηματική διανομή από την Quest Holdings, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία προχωρήσει η πώληση και του υπόλοιπου 80% της θυγατρικής της ACS στην πολυεθνική GLS.

Μεγαλύτερο ποσό στους μετόχους της αναμένεται να καταβάλει το 2026 η ΔΕΗ σε σύγκριση με το 0,40 ευρώ ανά τεμάχιο της τρέχουσας χρήσης. Ειδικότερα, με βάση το business plan της Επιχείρησης προβλέπεται διανομή ενός ευρώ ανά μετοχή το 2027.

Είναι απόλυτα λογικό, η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών να μην έχει αποφασίσει ακόμη τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσει το 2026, πλην όμως η αγορά περιμένει υψηλότερες χρηματικές διανομές από μια ευρεία σειρά εισηγμένων μεταξύ των οποίων της Viohalco, της Cenergy, της ElvalHalcor, αλλά και εταιρειών από τους κλάδους της πληροφορικής, των κατασκευών, των ΑΕΕΑΠ, της Sarantis, της Mevaco και πολλών άλλων.

Η AS Company έχει ως πολιτική να μοιράζει ποσά που οδηγούν σε μερισματική απόδοση τουλάχιστον 5%, κάτι που καθιστά πολύ πιθανή τη διανομή συνολικού ποσού ίσου ή και υψηλότερου από το φετινό, παρά το ότι η εισηγμένη έστειλε δύο φορές τους μετόχους της στο ταμείο μέσα στο 2025.

Αντίθετα, ποσά χαμηλότερα σε σχέση με το 2025 θα μοιράσουν η ΕΧΑΕ (η Euronext είχε προειδοποιήσει σχετικά με non paper κατά τη διάρκεια της δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλλει) και η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν (δεν θα επαναληφθεί το περυσινό έκτακτο μέρισμα), ενώ ζητούμενο αποτελεί η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΟΠΑΠ, ιδίως ενόψει της συγχώνευσής του με τον μητρικό όμιλο Allwyn.