Τα μηνύματα από τη διοργάνωση Doing Business with Fur

Με πάνω από 130 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, διεξήχθη η ενημερωτική εκδήλωση για τον κλάδο της γούνας «Doing Business with Fur – Challenges and Opportunities», την οποία συνδιοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, την Τρίτη 25 Μαΐου.

Η εκδήλωση αποτελεί, με μία μικρή διαφοροποίηση, μέρος της ήδη επιτυχημένης σειράς webinars Doing Business IN, μία υπηρεσία εξειδικευμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων της Enterprise Greece σε συνεργασία με τα Γραφεία ΟΕΥ των Πρεσβειών και Προξενείων μας ανά τον κόσμο , η οποία στοχεύει στην ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους, για τις ευκαιρίες εξαγωγών σε διάφορες χώρες.

Το «Doing Business with Fur», εστίασε στις ειδικές ανάγκες ενός σημαντικού για την ελληνική οικονομία κλάδου, αυτόν της γούνας, αλλά και στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για το μέλλον. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες απέκτησαν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, για το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται στη μετά-Covid εποχή.

Στις δύο θεματικές ενότητες της εκδήλωσης, αναπτύχθηκε η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διάσταση της Βιωσιμότητας του Κλάδου, καθώς και οι τάσεις και οι προοπτικές που παρουσιάζονται σε αγορές στρατηγικής σημασίας, όπως αυτές της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Νοτίου Κορέας και του Καναδά. Σε παρουσιάσεις που έγιναν από τα στελέχη των Οικονομικών και Εμπορικών Γραφείων των ελληνικών Πρεσβειών από τη Μόσχα, το Κίεβο, τη Σεούλ και το Τορόντο, αναπτύχθηκαν οι εξαγωγικές προοπτικές που δημιουργούνται για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι ο κλάδος της γούνας διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Εμφανίστηκε μάλιστα ιδιαίτερα ανθεκτικός, καθώς σε μια περίοδο όπου οι διαδικτυακές πωλήσεις σχεδόν μονοπώλησαν την αγορά, οι πωλήσεις της γούνας σε αρκετές αγορές έμειναν σταθερές ή αναπτύχθηκαν περαιτέρω, ενώ το συγκεκριμένο προϊόν δεν ωφελείται ιδιαίτερα, έως καθόλου, από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Επισημάνθηκε τέλος, ότι οι επιχειρηματίες του χώρου πρέπει να ενσωματώσουν πρότυπα ποιότητας και να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περιοχής.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν, η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κα. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, κ. Απόστολος Τσούκας.

Η κα. Αλεξανδροπούλου επεσήμανε ότι: «Η Enterprise Greece στηρίζει τον κλάδο της γούνας με διάφορες υπηρεσίες όπως τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής στην International Ηong Kong Fur & Fashion Fair αλλά και με την δράση που κάνει ο κλάδος, φιλοξενώντας αγοραστές και δημοσιογράφους στη «Kastoria International Fur Fair». Επίσης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος, ανέφερε επιγραμματικά και άλλες υπηρεσίες που διαθέτει ο οργανισμός για την υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών εταιριών τονίζοντας πώς: «Με όλα τα παραπάνω η Enterprise Greece, προσπαθεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, στην διατήρηση της απασχόλησης και στην ευημερία των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας ανέφερε πως, μέσα από την πρωτοποριακή ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business with Fur – Challenges & Opportunities», δόθηκε η δυνατότητα στους επιχειρηματίες του κλάδου να ενημερωθούν για τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές σε τέσσερις κρίσιμες παγκόσμιες αγορές. «Πρόκειται για μια αντικειμενικά εξαιρετικά ωφέλιμη δράση η οποία φέρνει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε μια χρονική περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά. Εύχομαι τα συμπεράσματα που προέκυψαν να είναι ωφέλιμα για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας», τόνισε ο κ. Απόστολος Τσούκας.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση της κας. Μαρίας Αντωνίου, Επικεφαλής του Γραφείου Μακεδονίας του Πρωθυπουργού, η οποία αναφέρθηκε στην ουσιαστική συνεισφορά του κλάδου της γούνας, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κα. Μαρία Σπυράκη, η οποία στην εισήγησή της ανέφερε ότι η “γρήγορη μόδα” των φθηνών ρούχων, χαμηλής ποιότητας, έχει πλέον περάσει. Όσο περισσότερο ζει ένα ρούχο τόσο λιγότερη συνέπεια θα έχει σε όλους και το περιβάλλον που ζούμε. Για αυτό, το μέλλον ανήκει στην “αργή μόδα” πλέον και η γούνα είναι φυσικό προϊόν, που πάει από γενιά σε γενιά και διαρκεί δεκαετίες, κατέληξε η κα. Σπυράκη.