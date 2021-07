Δυο δεσμευτικές προσφορές για τη ΔΕΠΑ Υποδομών έλαβε το ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), παρέλαβε δύο δεσμευτικές προσφορές για την από κοινού πώληση με την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» (ΕΛΠΕ) του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ», επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Euro2day.gr.

Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι (με αλφαβητική σειρά):

1) EP INVESTMENT ADVISORS

2) ITALGAS SpA

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Η διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων, θα εκκινήσει άμεσα, ενώ στη συνέχεια, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ITALGAS SpA θεωρείται ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία και ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, μετά την απόσχισή της από τη SNAM, το 2016.

Η EP Investments Advisors είναι θυγατρική της τσέχικης EP Holding, που ανήκει κατά 94% στον αυτοδημιούργητο, όπως λέγεται, επιχειρηματία και δικηγόρο Daniel Kretinsky, συνιδιοκτήτη και προέδρου του ποδοσφαιρικού συλλόγου AC Sparta Prague.

Σημειώνεται ότι από την όλη διαδικασία είχε αποχωρήσει πριν από τον Ιούνιο το fund KKR, που διεκδικεί και τον ΔΕΔΔΗΕ. Την ίδια οδό ακολούθησε στη συνέχεια και το fund MACQUARIE, που επίσης συμμετέχει στον διαγωνισμό πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ και έδειξε ενδιαφέρον και για το 30% του αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος.

Στην τελευταία φάση του διαγωνισμού δεν προσήλθαν επίσης η κινεζική κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co, LTD και το επενδυτικό fund FIRST STATE INVESTMENTS.