Ζαχαράκη: Έμφαση στον χειμερινό τουρισμό και στην εκπαίδευση

Παρά τα θετικά μηνύματα που έδωσε το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου και οι προκρατήσεις για τα Χριστούγεννα, η αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία καθιστά δύσκολη την εξίσωση που αφορά στον χειμερινό τουρισμό. Ωστόσο, όπως ανέφερε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη από το βήμα του συνεδρίου "Next is Now- Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση", «περισσότερα από 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν για τις ειδικές μορφές τουρισμού, με έμφαση στον ορεινό τουρισμό, τα μονοπάτια, τα χιονοδρομικά κέντρα, τον ιαματικό τουρισμό, τα καταφύγια κ.ά.», καθώς οι ειδικές μορφές τουρισμού και η εκπαίδευση είναι οι δύο βασικοί άξονες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του τουρισμού, με διάχυση των τουριστών σε όλους τους προορισμούς και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

«Δεν θέλουμε να εξωραΐσουμε καταστάσεις, θα είναι μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλεί η covid, το γεγονός ότι αρκετές χώρες επιβάλλουν περιορισμούς, αυτήν τη στιγμή επηρεάζει τις εισερχόμενες αφίξεις και σίγουρα αλλάζει το παιχνίδι αλλά από την άλλη, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα μηνύματα ήταν εξαιρετικά θετικά από την κίνηση του τριήμερου της 28ης Οκτωβρίου σε ορεινούς προορισμούς (οι πληρότητες κινήθηκαν από 70 έως 100%) αλλά και από τις προκρατήσεις των Χριστουγέννων», ανέφερε.

Σημείωσε επίσης ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συντελεστές και τόνισε ότι εκτός από τα 100 εκατ. ευρώ «θα δοθούν επιπλέον 46 εκατ. ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης, με κατεύθυνση στο reskilling και το upskilling, στο να μπορέσουμε να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες ή να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων μας. Θα γίνει ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα, ώστε να μην είναι η γεωγραφική απόσταση εμπόδιο, με ψηφιακή μορφή που θα αναφέρεται σε όλη την Ελλάδα και θα αφορά 20.000 ανέργους και εποχικά εργαζόμενους και το οποίο θα τρέξει τα επόμενα τρία χρόνια».

Βασικά εργαλεία όπως ανέφερε η υφυπουργός Τουρισμού, εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είναι και το νέο ΕΣΠΑ και οι συνέργειες.

Επιπλέον, η κυρία Ζαχαράκη υπενθύμισε τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν μετά την πανδημία, όπου το 60% των ερωτηθέντων, εξέφρασαν την επιθυμία να ταξιδέψουν στην εξοχή, να έρθουν σε επαφή με τη φύση και έδειξαν την προτίμησή τους στο slow tourism, στοιχεία που δείχνουν ότι αυξάνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν οι θεματικές μορφές τουρισμού και να αναπτύξουν με τη σειρά τους οι Περιφέρειες το κομμάτι που τους αναλογεί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ