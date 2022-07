Ποιες εταιρίες διακρίθηκαν στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι υγιείς δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας τιμήθηκαν στην Τελετή Απονομής των βραβείων-θεσμός για το ελληνικό επιχειρείν, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2022», που διοργάνωσε για έβδομη φορά η Direction Business Network, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022.

Στο Golf Prive της Γλυφάδας, παρουσία περισσότερων από 400 υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου, επιβραβεύθηκαν επιχειρήσεις και, φυσικά, οι άνθρωποι πίσω από αυτές που δίνουν καθημερινά τη μάχη της ανάπτυξης, παρά τις διάφορες δυσκολίες και τα εμπόδια που έχουν προκύψει, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στην πολυτελή 9η έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Βusiness Network, που μόλις κυκλοφόρησε.

Αναλυτικότερα, αρχικά τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές των κλάδων, που αποτελούν κορυφαίες επιχειρήσεις βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, με βάση τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά τους διαθέσιμα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίθηκαν οι Άμβυξ Α.Ε. (Αλκοολούχα Ποτά), Μάτι - Μάτι Α.Ε. (Αλυσίδες Καταστημάτων Οπτικών Ειδών), B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων (Βιομηχανία Ένδυσης), Lamda Olympia Village ΜΟΝ. Α.Ε. - The Mall Athens) (Εμπορικά Κέντρα), ΔΕΗ Α.Ε. (Ενέργεια), Autohellas ΑΤΕΕ Hertz (Ενοικιάσεις & Χρονομισθώσεις Αυτοκίνητων), Barilla Hellas ΜΟΝ. AΒΕΕ (Ζυμαρικά), Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ (Η/Υ - Προϊόντα Τεχνολογίας), Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ (Ιατρικές Υπηρεσίες), Παπαστράτος ΜΟΝ. ΑΒΕΣ (Καπνικά Προϊόντα), House Market A.E.-IKEΑ (Καταστήματα Οικιακού Εξοπλισμού), Yara Ελλάς Α.Ε. (Λιπάσματα), Ελληνικά Πετρέλαια Α.E. (Πετρελαιοειδή), ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AEE (Σούπερ Μάρκετ), ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΜΟΝ. ΑΕΕ (Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς), ΠΕΙΦΑΣΥΝ (Φαρμακαποθήκες-Συνεταιρισμοί), και Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. (Χαρτικά Ατομικής Υγιεινής - Tissue).

Επίσης, οι ΑΒ Βασιλόπουλος ΜΟΝ. ΑE, Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. και Takeda τιμήθηκαν στην κατηγορία «Ανάπτυξη και Επενδύσεις» για τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία και τις δυναμικές επενδυτικές τους κινήσεις.

Βραβεία Turnaround Business απονεμήθηκαν στις εταιρείες Δίρφυς Α.Ε., Intrafashion Group ΑΒΕΕ (Pink Woman) και ΣΕΚΑΠ Α.Ε. - Όμιλος JTI, καθώς παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν σε κάποιο στάδιο και παρά το γενικότερο δύσκολο περιβάλλον, κατόρθωσαν να επανακάμψουν και καταγράφουν πλέον θετικό πρόσημο.

Στην κατηγορία «Decade Achievement Award», που φέτος προστέθηκε στο θεσμό, ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν οι FCA Greece ΜΟΝ. Α.Ε., Μarket In ΑΕΒΕ, Όμιλος ΚΑΛΤΕΚ, ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε., Unipak Ελλάς Α.Ε. και West Α.Ε., οι οποίες κατόρθωσαν να αυξήσουν ταυτόχρονα τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ φόρων τους πάνω από 100%, όταν συγκρίνουμε την οικονομική χρήση του 2011 με εκείνη του 2020.

Στην κατηγορία «Eπιχειρηματική Εξωστρέφεια» τιμήθηκαν οι εταιρείες Demo ABEE, Λακιώτης Α.Ε. και JT International Hellas ΑΕΒΕ για τον εξωστρεφή προσανατολισμό τους και τη σταθερή ενίσχυση της παρουσίας και των συνεργασιών τους εκτός συνόρων.

Επιβραβεύθηκαν, επίσης, οι Greek Business Champions, επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκατ. ευρώ και κατέγραψαν ταυτόχρονη αύξηση μεγαλύτερη του 10%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων. Αναλυτικότερα, σε αυτήν την κατηγορία βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες Αγγελάκης A.E., Active Energy Solutions Μ.ΙΚΕ, Amplus A.E., Apollonian Nutrition A.E., BBD Λαϊνιώτης Νικόλαος ΑΕΒΕ, ΒΥΡΤ Ελλάς ΑΕΒΕ, Cargo Group Services Μ.ΕΠΕ., Γλάρος ΑΒΕΕ, D.W.W.C. Group Μ.ΙΚΕ, Demo ABEE, Ecoreset A.E., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AEE, Έξτρα Φρούτα Α.Ε., Ζεύς Ακτινίδια Α.Ε., Globalsat A.E., Green Cola Hellas A.E., Info Quest Technologies ΜΟΝ. ΑΕΒΕ, Iso Plus Α.Ε., Kaizershop ΙΚΕ, Καραμπίνης Medical Α.Ε., Λαζούλας Π. Α.Ε., Λαρσινός ΜΟΝ. Α.E., LMW AΕΠΑ, Ματζαρίδη Αφοί ΑΒΕΤΕ ''Majar'', Meat House, Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., Novastar ΕΠΕ, OΚΤΑΒΙΤ Α.Ε., Papapostolou Healthcare Τechnologies, Πέντε Α.Ε. «Γαλαξίας», Πίτσιας Α.Ε., Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, Ποτ & Παν Φουντσέρβις Α.Ε., Σαλαμούρας Γ. & Α. ΕΠΕ ''Green Import'', Space Hellas Α.Ε., Σταθακόπουλος Χ. Κ. Α.Ε., Τσέτη Ιουλία & Ειρήνη ΑΒΕΕ "Interned", Westnet Distribution ΜΟΝ. A.E., Υπηρεσία 800 Τελεπερφόρμανς ΑΕΠΥ, Φαρματέν ΑΒΕΕ, Φασομυτάκης A. ΑΒΕΕ.

Η διάκριση «Ιστορική Επιχείρηση» απονεμήθηκε στις εταιρείες Αφοί Πλέσσα Α.Ε. και Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Δ. Κουρτάκης Α.Ε. για τη μακρά πορεία τους στην ελληνική αγορά.

Τέλος, στην κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης, Επιχείρηση της Χρονιάς αναδείχθηκε η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., μετά από ψηφοφορία μεταξύ 8.500 υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Υποψήφιες ήταν 20 από τις πιο σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προέκυψαν από διαδικασία προεπιλογής, στην οποία προχώρησε η ειδική επιτροπή βραβεύσεων της διοργάνωσης, μετά από έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων και της γενικότερης εικόνας και πορείας τους στην αγορά.

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης, ενώ τη βραδιά άνοιξε ο εκδότης - διευθυντής της Direction Business Network, Ευάγγελος Παπαλιός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» βραβεύονται τα success stories του ελληνικού επιχειρείν. «Για ακόμη μια φορά θα αναδείξουμε και θα φέρουμε στο προσκήνιο τις επιχειρήσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να βασιζόμαστε, τόσο σήμερα όσο και στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Θα τιμήσουμε τους οργανισμούς που κρατάνε όρθια την οικονομία μας και αποτελούν στήριγμα για την κοινωνία, συμβάλλοντας στα δημόσια ταμεία και δημιουργώντας έμμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας. Θα σταθούμε στο πλευρό των εταιρειών, που κατορθώνουν να ξεπερνούν τις αντιξοότητες και επιτυγχάνουν αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά πριν από τις βραβεύσεις.

Ο θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ χορηγοί ήταν οι Alfa Romeo Velmar και ΔΕΗ. Υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες Digimark, Asterias Creative Design, Άμβυξ (Serkova) και Weber Shandwick. Επίσης, τη διοργάνωση στήριξαν οι Pressious Αρβανιτίδης (Εκτυπώσεις), Sound & Visual K. Παπαθανασίου, VoiceCasting, Εvin Intzoglou, Ελληνικά Κελλάρια Οίνων (Οfficial Partners), Mass Courier (Διανομές) και eventora (voting platform).