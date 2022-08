Σημαντικές επενδύσεις για οπτικές ίνες στην ελληνική αγορά

Οι οπτικές ίνες είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες όπου έχει μεταφερθεί πλέον ο ανταγωνισμός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων οι οποίοι ανακοινώνουν συνεχώς νέες επενδύσεις με στόχο να κερδίσουν κομμάτι της πίτας των σταθερών επικοινωνιών στην χώρα μας. Η πανδημία Covid-19 έφερε σημαντικές αλλαγές στην υγεία, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στο λιανεμπόριο ακόμα και στην διασκέδαση, ουσιαστικά ανατρέποντας τα δεδομένα και δημιουργώντας την ανάγκη για γρήγορο και αξιόπιστο internet.

Οι οπτικές ίνες είναι αυτές που φέρνουν σημαντικές αλλαγές με internet που δεν «κολλάει» ακόμα και αν υπάρχουν στον ίδιο χώρο πολλές συσκευές κάνοντας χρήση διευκολύνοντας σημαντικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επαγγελματίες.

Την ίδια στιγμή οι οπτικές ίνες συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Internet of Things, η Εικονική Πραγματικότητα (VR), το 3D printing, κ.ά. ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από τις τελευταίες θέσεις που κατέχει στις επιδόσεις σταθερής τηλεφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ανεξάρτητο φορέα μετρήσεων Speedext Global Index της Ookla, η Ελλάδα κατέλαβε, τον Ιούνιο του 2022 την 91η θέση παγκοσμίως στη μέση ταχύτητα σύνδεσης στο ίντερνετ μέσω σταθερής τηλεφωνίας, με χώρες όπως η Αλβανία, η Τζαμάικα και το Περού να βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις. Με μέση επίδοση 37,15 Mbps στο Download, 5,35 Mbps στο Upload και 14 ms καθυστέρηση (latency), η Ελλάδα δεν διαθέτει ικανοποιητική ποιότητα στις ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω των δικτύων σταθερής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο στην Ελλάδα έχει εξαγγελθεί ένα σημαντικό πρόγραμμα εγκατάστασης οπτικής ίνας και, έως το 2027, εκτιμάται ότι οπτική ίνα θα βρίσκεται σε 4,8 εκατ. γραμμές σταθερής τηλεφωνίας.

Οι 3 εκατ. γραμμές θα καλυφθούν από τον ΟΤΕ, μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ ευρώ, πάνω από 1 εκατ. γραμμές από Vodafone (η Vodafone έχει εξαγγείλει 800.000 γραμμές έως το 2025) και Wind – NOVA και περίπου 800.000 από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ Ultra Fast Broadband, με το έργο να έχει ανατεθεί στον ΟΤΕ (3 περιοχές) και στην Grid Telekom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ (4 περιοχές). Τέλος, και η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει στην εγκατάσταση εναέριων οπτικών ινών σε 3 εκατ. νοικοκυριά σε σχεδόν 5 χρόνια.

ΟΤΕ

Ο όμιλος ΟΤΕ έχει ανακοινώσει ευρύ επενδυτικό πλάνο με στόχο να φέρει την οπτική ίνα (FTTH) σε 3 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο ΟΤΕ επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH φτάνοντας τις 674 χιλιάδες γραμμές στο τέλος Ιουνίου, ενώ σχεδιάζει να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 17 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 92 χιλιάδες, και το ποσοστό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είναι πελάτες της υπηρεσίας σε σχέση με την διαθεσιμότητα αυξήθηκε σε 14%, από 10% πέρυσι, χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες προώθησης παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου.

Την ίδια στιγμή ξεπέρασαν τις 185.000 τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης που έχουν πρόσβαση σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) μέσω του COSMOTE Fiber. Συγκεκριμένα, η κάλυψη FTTH στο δήμο της Καλαμαριάς πλησιάζει το 100%, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό στους δήμους Αγίου Γεωργίου, Επανομής, Ευκαρπίας, Εχεδώρου, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Πανοράματος, Πυλαίας και Ωραιοκάστρου.

Στο ίδιο πλαίσιο ο ΟΤΕ προχώρησε στην άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ. μέσω δανειακής σύμβασης με την EBRD. Η δανειακή σύμβαση αυτή, είναι η πρώτη που υλοποιείται στη χώρα στον τομέα των ψηφιακών επενδύσεων, με την χρήση δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Οι πόροι αυτοί θα συμβάλουν στην ανάπτυξη δικτύου Fiber to the Home (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια από τον ΟΤΕ, στο πλαίσιο του επενδυτικού του πλάνου ύψους άνω των €3 δισ. έως το 2027.

Οι πόροι του Ελληνικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διασφαλίσουν στον ΟΤΕ πρόσθετη ρευστότητα για την υλοποίηση μέρους του πλάνου του για ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Συγκεκριμένα, θα συμβάλουν ώστε περίπου 371 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις σε 12 περιοχές της χώρας (Αχαΐα, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Έβρος, Λάρισα, Λευκάδα, Ρέθυμνο, Ροδόπη, Τρίκαλα και Ξάνθη) να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ έως το 2027, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ψηφιακή ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Nova – Wind

Ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής τηλεπικοινωνιών είναι ο όμιλος της Nova, που τώρα συγχωνεύεται με την Wind Hellas. Οι δύο εταιρείες μαζί, έχοντας την υποστήριξη του βασικού μετόχου United Group, φέρονται αποφασισμένες να προχωρήσουν στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, τόσο στην σταθερή όσο και στην κινητή. Μάλιστα η Wind απόσχισε τις δραστηριότητες δικτύων οπτικών ινών (Hellenic Open Fiber, HOF) με στόχο να καταστεί ανεξάρτητη εταιρεία που θα αναπτύξει δίκτυα οπτικών ινών.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» μάλιστα η Hellenic Open Fiber (HOF), θυγατρική εταιρεία της Nova-Wind, μέλος της United Group υπέγραψε δανειακή σύμβαση με τις τράπεζες Eurobank και Εθνική για άντληση κεφαλαίων ύψους 80 εκατ. ευρώ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το δάνειο είναι 10ετούς διάρκειας και θα χρηματοδοτήσει επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η HOF, που στόχο έχει την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, θα αξιοποιήσει τους πόρους της δανειακής σύμβασης για την επιτάχυνση δημιουργίας δικτύων οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber to the Home), πανελλαδικά. Από τα 80 εκατ. ευρώ που θα λάβει η Hellenic Open Fiber, θυγατρική της Nova-Wind, τα 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα 30 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες Eurobank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ, που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια της HOF.

Το σύνολο των επενδύσεων της Nova-Wind για τεχνολογίες νέες γενιάς πρόκειται να ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ, μέχρι το 2026 και αφορά κυρίως στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) και στην εθνική κάλυψη του δικτύου 5G.

Vodafone

Στην επόμενη διετία, η Vodafone θα προχωρήσει στην κατασκευή και ανάπτυξη νέων δικτύων FTTH σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κοζάνη και Ιωάννινα και σε περιοχές που είχαν μείνει εκτός του αρχικού πλάνου - Στόχος η διασύνδεση άνω των 800.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το 2024

To επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής δικτύων νέας γενιάς μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH) επιταχύνει η Vodafone Ελλάδας με στόχο την επέκτασή τους σε ακόμη περισσότερα σημεία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα στον σχεδιασμό της και νέες περιοχές, που είχαν μείνει εκτός του προηγούμενου μεγάλου έργου ψηφιακών υποδομών της περιόδου 2016-2020.

Σκοπός του επενδυτικού προγράμματος είναι η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας, καθώς η Vodafone θα μπορεί να διασυνδέσει μέχρι το 2024 πάνω από 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δίκτυα FTTH και με υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, αλλά και με δίκτυα FTTC.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δικτύου και οι τεχνικές ομάδες της Vodafone αυτό το διάστημα κατασκευάζουν δίκτυα νέας γενιάς σε περιοχές της Αθήνας, όπως το Γηροκομείο, η Κυψέλη, το ιστορικό κέντρο, το Κουκάκι, το Παγκράτι και ο Νέος Κόσμος, ενώ εργασίες κατασκευής δικτύου FTTH πραγματοποιούνται στο κέντρο του Πειραιά και στις Αχαρνές. Αντίστοιχες εργασίες υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη (ιστορικό κέντρο και Ελευθέριο – Κορδελιό), αλλά και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Βέροια και Κοζάνη.

Στην επόμενη διετία, η Vodafone θα προχωρήσει στην κατασκευή και ανάπτυξη νέων δικτύων FTTH και σε άλλα Αστικά Κέντρα Τηλεπικοινωνιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κοζάνη και Ιωάννινα, καλύπτοντας τους εσωτερικούς δακτυλίους, ενώ θα εντάξει στο επενδυτικό της πλάνο και την κάλυψη με FTTH περιοχών που είχαν μείνει εκτός του αρχικού πλάνου.

Έτσι, στο τέλος του επενδυτικού προγράμματος, η Vodafone θα διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο FTTH και FTTC που θα επιτρέπει σε 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες νέας γενιάς και θα συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας, μέσα από ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €600 εκατ. για την ανάπτυξη των καλύτερων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών στην Ελλάδα.

Η ΔΕH

Η ΔΕΗ αποτελεί έναν νέο «παίκτη» στον χώρο των οπτικών ινών. Η εταιρεία ανακοίνωσε στα τέλη του 2021 επενδύσεις ύψους 680 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2026, με στόχο να πάρει μερίδιο της χονδρεμπορικής αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων με τις υποδομές που θα αναπτύξει στο εναέριο δίκτυο χαμηλής τάσης. Η εταιρεία επιδιώκει έτσι να αποκτήσει ρόλο διαχειριστή τηλεπικοινωνιακών υποδομών με δυνητικούς πελάτες τους παρόχους.

Σε τρία εκατομμύρια σπίτια μέσα σε διάστημα πέντε ετών σχεδιάζεται να φτάσει το δίκτυο οπτικών ινών της εταιρείας. Η μεγάλη επένδυση η οποία προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ, σε πρώτη φάση, θα απλώσει εναέριες οπτικές ίνες σε 10 δήμους καλύπτοντας, μέσα σε διάστημα 6-8 μηνών, 450.000 νοικοκυριά, για να επεκταθεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια. Ήδη η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία με τη NOVA-WIND, ενώ ενδιαφέρον έχει καταγραφεί και από τους υπόλοιπους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Στηριζόμενη στην εμπειρία που διαθέτει στη διαχείριση υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το γνωστό σε όλους δίκτυο με τους στύλους, τις κολώνες και τις υπόγειες γραμμές, η ΔΕΗ θα αξιοποιήσει αυτό το δίκτυο για την είσοδό της στην εποχή της ευρυζωνικότητας. Σε αντίθεση δηλαδή με τις υπόγειες υποδομές των τηλεοπτικών παρόχων, οι οπτικές ίνες θα είναι εναέριες, πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες.