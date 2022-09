Η ενεργειακή κρίση απειλεί τη βιωσιμότητα των ξενοδοχείων στην Ευρώπη

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φιλοξενίας κρούει η Ευρωπαϊκή Ενωση Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ (HOTREC - European Association of Hotels, Restaurants and Cafés in Europe), καλώντας το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης να λάβει μέτρα σχετικά με τη μείωση των τιμών στην ενέργεια, προκειμένου να αποφύγουν το «λουκέτο» και τη χρεοκοπία χιλιάδες ξενοδοχεία.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η HOTREC, ο ξενοδοχειακός κλάδος, ο οποίος ανακάμπτει σταδιακά από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, εστιάζοντας στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε βασικά είδη διατροφής, στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, στα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Είναι ενδεικτικό ότι αρκετές επιχειρήσεις αναφέρουν αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας μεταξύ 200%-600%.

Σύμφωνα με τη HOTREC, ορισμένα ξενοδοχεία έχουν ήδη αναγκαστεί να βάλουν «λουκέτο», ενώ άλλα προσπαθούν να βρουν τρόπους να επιβιώσουν, με δεδομένο ότι ο τομέας της φιλοξενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες τις προβλεπόμενες υπηρεσίες.

Μάλιστα, η Ενωση τάσσεται υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Οι τιμές της ενέργειας πρέπει να μειωθούν και οι εταιρείες πρέπει να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην ενέργεια προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν».

Ο τομέας της φιλοξενίας συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της Ε.Ε., αντιπροσωπεύοντας 2 εκατ. εταιρείες, εκ των οποίων το 90% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, και απασχολώντας 12 εκατ. άτομα.