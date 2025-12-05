Στη SWOT Hospitality η διαχείριση του πεντάστερου Eliamos Villas Hotel & Spa

Η SWOT Hospitality, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Eliamos Villas Hotel & Spa, το πεντάστερο wellness retreat που βρίσκεται στις νότιες ακτές της Κεφαλονιάς. Το boutique resort αποτελείται από 11 ιδιωτικές βίλες με plunge pools.

Mέλος της Relais & Châteaux και με διεθνείς διακρίσεις από το Michelin Guide 2025 και το Forbes Travel Guide, το Eliamos έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πλέον ιδιαίτερους προορισμούς ευεξίας στη Μεσόγειο.

Η τοποθεσία του Eliamos, μόλις 20 λεπτά από το Αργοστόλι, προσφέρει άμεση πρόσβαση στην ανεξερεύνητη ομορφιά της Κεφαλονιάς, ενός νησιού με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερη γεωλογική ταυτότητα, καθώς περιλαμβάνει και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO, καθώς επίσης και ξεχωριστή οινική κληρονομιά, με κορυφαίο παράδειγμα την ποικιλία Ρομπόλα, που παράγεται αποκλειστικά στο νησί.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η SWOT Hospitality συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνή εδραίωση ενός retreat υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζει την πολυτέλεια με τον σεβασμό για τον τόπο και τη φύση.

O Γιώργος Κωνσταντινίδης, Founder της SWOT Hospitality δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε το Eliamos Villas Hotel & Spa στο χαρτοφυλάκιο των luxury brands με τα οποία συνεργαζόμαστε. Ένα resort που αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μας γύρω από τη σύγχρονη φιλοξενία: αυθεντικότητα, ευεξία και βαθιά σύνδεση με τον τόπο. Η νέα αυτή σύμπραξη εναρμονίζεται πλήρως με το όραμά μας για το μέλλον της πολυτελούς ελληνικής φιλοξενίας και τη δέσμευσή μας για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ταξιδιώτες».

«Η συνεργασία μας με τη SWOT Hospitality ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο πολυτέλειας για το Eliamos Villas Hotel & Spa και το νησί της Κεφαλονιάς» σχολίασε ο Σπύρος Κορσάνος, Μέτοχος και Ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. «Μέσα από την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των εμπειριών που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, όνειρό μας είναι να τους καλωσορίσουμε σε έναν κόσμο αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας, δημιουργώντας ένα πραγματικό home away from home».