Κικίλιας: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην επιτάχυνση του βιώσιμου τουρισμού

«Η επόμενη καμπάνια που ετοιμάζουμε θα έχει στο επίκεντρο το βιώσιμο τουριστικό προϊόν, την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη μπλε οικονομία» δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από το βήμα του CIRCLE THΕ MED FORUM 2022.

O κ. Κικίλιας τόνισε ότι όλες οι έρευνες δείχνουν πως οι ταξιδιώτες ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο αναφορικά με τον βιώσιμο τουρισμό, και η Ελλάδα - με την καθοδήγηση του πρωθυπουργού - έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Οι ταξιδιώτες πρωτοστατούν, ζητούν λιγότερες ή μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μαζί με την ασφάλεια στα ταξίδια, αυτό το ζήτημα θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο την τρέχουσα τουριστική σεζόν αλλά και στις επόμενες» είπε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στις παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την επιτάχυνση του πράσινου και βιώσιμου μετασχηματισμού του τουριστικού κλάδου της χώρας.

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού με τη Google, που περιλαμβάνει την εκπαίδευση πάνω από 2.000 ξενοδόχων και τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία και με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού, στο Μνημόνιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Common Seas για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα καταλύματα της Ελλάδας μέσω του προγράμματος PlasTICK, καθώς και στα «πράσινα» παραδείγματα στο Αιγαίο.

«Η Ελλάδα έχει ακτογραμμή 15.000 χιλιομέτρων και είναι γνωστή για τις πανέμορφες παραλίες της. Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να προστατεύσουμε αυτά τα χιλιόμετρα των ακτών, τις θάλασσες, την πανίδα, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας και των επισκεπτών της. Παράλληλα με το "Rhodes Co-Lab" στη Ρόδο, το "ASTYBUS" στην Αστυπάλαια, το "Just Go Zero" στην Τήλο, το "Gr-eco Islands" στη Χάλκη, το "Aegean Neorion Innovation Center" στη Σύρο και με το "Naxos Smart Island" στη Νάξο και άλλες ακόμα δράσεις, φέρνουμε την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης για τον βιώσιμο τουρισμό» δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού.

