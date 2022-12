Eurogroup: Με… συστάσεις το πράσινο φως στη δόση για Ελλάδα

Το παρασκήνιο του σημερινού Eurogroup περνάει μέσα από τον Αστέρα Βουλιαγμένης και το ξενοδοχείο Four Seasons. Εκεί που την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα υποδεχόταν τους λιγοστούς αρχηγούς κρατών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για… brainstorming. Κεντρικό ζήτημα, «πώς οι χώρες με δεξιά κυβέρνηση θα αλληλοβοηθούν ώστε να εκλέγονται κατά μήκος της ΕΕ».

Όλα τα media έμειναν έξω, το Euro2day.gr κατάφερε να όμως να είναι εκεί και τις δύο μέρες. Το παρασκήνιο πλούσιο.

Από αξιωματούχους που παρευρέθηκαν, και με τους οποίους συνομιλήσαμε εκτενώς, μάθαμε ότι για το οικονομικό κομμάτι, και παρά τις πιέσεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποστήριξη ώστε η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερα περιθώρια για παροχές και μείωση φόρων ενόψει εκλογών το 2023. Και αυτό γιατί Κομισιόν και ΕΕ έχουν διαμηνύσει εδώ και πολλούς μήνες στην Αθήνα, ότι τα χρήματα που δαπάνησε η Ελλάδα για την στήριξη της οικονομίας είναι πολλά.

«Για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα το ποσόν είναι πρωτοφανές» μας είχε πει παλαιότερα παράγοντας των θεσμών. Προφανώς στην ΕΕ δεν πέρασε απαρατήρητο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Bruegel έως τον προηγούμενο μήνα η χώρα μας είχε ξοδέψει σε μέτρα ενεργειακής στήριξης το τέταρτο υψηλότερο ποσό ως ποσοστό του ΑΕΠ (5,74%) ή 10,5 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια, από την έναρξη της πανδημίας και στη συνέχεια με την ενεργειακή κρίση οι θεσμοί υπολογίζουν ότι διατέθηκε ποσό που φτάνει τα 62,8 δισ. ευρώ.

Ετσι, με δεδομένη την εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού, η Κομισιόν θέλει να μπει φρένο σε υπέρμετρες, κατά την οπτική της, δαπάνες. Θέση με την οποία συντάσσεται και ο «σκληρός» Βορράς.

Ο καθένας τα του οίκου του. Η Ελλάδα θα πρέπει να μπει άμεσα σε δημοσιονομική προσαρμογή, να σφίξει κοινώς το ζωνάρι και αυτό θα διαφανεί σήμερα στη συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς και στην ανακοίνωση που θα ακολουθήσει.

Η Αθήνα θα πάρει μεν το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης για την ελάφρυνση του χρέους ύψους 644 εκατομμυρίων ευρώ, όμως θα υπάρξουν συστάσεις και αστερίσκοι. Πέρα από προαπαιτούμενα που ακόμα εκκρεμούν.

Διασταυρωμένες πληροφορίες των Βρυξελλών επιμένουν ότι πλην λίγων, ευάλωτων, νοικοκυριών, η κάθε κυβέρνηση, ειδικά η ελληνική, λόγω χρέους, θα κληθεί να είναι εξαιρετικά προσεκτική στις κινήσεις της.

Και τα όποια μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίμετρα, όπως επεσήμανε αξιωματούχος των θεσμών. Πόσω μάλλον τώρα που οι προεκλογικές διαρροές για παροχές πέφτουν βροχή. Με τελευταία αυτή διαρροή για ελάφρυνση φόρων το διάστημα 2023-2027.

“It raised eyebrows in Brussels as tax revenues is the only steady variable throughout the history of memorandums in Greece” (προκαλεί την προσοχή των Βρυξελλών καθώς η είσπραξη φόρων είναι η μόνη σταθερά την περίοδο των μνημονίων) ανέφερε στο Euro2day.gr o αξιωματούχος.

Το εγχείρημα της πίεσης μέσω ΕΛΚ δεν πέτυχε. Και διαφάνηκε πλήρως ότι στην Ευρώπη, ακόμα και εάν ανήκεις στην ισχυρότερη ιδεολογική ομάδα, η κάθε χώρα πλέον κοιτάει τα του οίκου της. Πόσω μάλλον δε που οι συζητήσεις της Βουλιαγμένης για την νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας «ξένισαν» την Ρώμη.

Έχουμε επανειλημμένως πει πως μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να διαμορφώνονται κοινές προτάσεις, στα οικονομικά όμως καμία από τις νότιες χώρες δεν ταυτίζεται μαζί μας. Με πρόσχημα ότι δεν έχουμε την επενδυτική βαθμίδα.

Έχουμε μια αδυναμία στην… παροχολογία, είπε χαμογελώντας αξιωματούχος και σημείωσε ότι αναμένουν να δουν πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση ενόψει εκλογών. Οι πρώτες γκρίνιες όμως άρχισαν πίσω από τις κλειστές πόρτες και αναμένεται να τις ακούσει σήμερα ο υπουργός οικονομικών Χ. Σταικούρας.

Στη συζήτηση για την Ελλάδα, όπως γράφει η ατζέντα, αναμένεται να συμμετάσχει και το ΔΝΤ. Καθώς εμπλέκεται στις αποφάσεις για τις εκταμιεύσεις.