Πήγαν... ταμείο 50 ελληνικές startups

Περισσότερες από 50 εταιρείες χρηματοδοτήθηκαν μέσα στο 2022, προσελκύοντας περισσότερα από 310 εκατ. ευρώ χωρίς μέσα στο ποσό αυτό να περιλαμβάνονται τα ποσά που άντλησαν από δανεισμό.

Αν και το ποσό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021 που ανερχόταν στα 540 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο αριθμός των επενδυτών ξεπέρασαν τους 90, με το ποσοστό συμμετοχής στους γύρους χρηματοδότησης από επενδυτές εκτός Ελλάδας να διαμορφώνεται στο 73%.

Το ετήσιο report του Found.ation και του EIT Digital αποτυπώνει την εξέλιξη του ελληνικού οικοσυστήματος startups όπου παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα το 2022 από angel investors, η οποία φτάνει στο 10% των συνολικών επενδύσεων του 2022, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2021. Ο μέσος επενδυτής συνεισφέρει με κεφάλαια αξίας περίπου 100.000 ευρώ ετησίως, δείχνοντας προτίμηση σε ελληνικές εταιρείες. Το κριτήριο που λαμβάνει περισσότερο υπόψη είναι η σύσταση της ομάδας όπου θα επενδύσει, ενώ οι δυσμενείς παγκόσμιες συγκυρίες δεν ανέκοψαν την επενδυτική του δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου οικοσυστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ελλάδα πρωτοπορεί όσον αφορά το ποσό των συνολικών κεφαλαίων που έχουν προσελκυσθεί το 2022, με περίπου 40% του συνόλου του venture funding στην περιοχή.

Το 2022, είδαμε επίσης ρεκόρ στα exits, καθώς εξαγοράστηκαν 19 ελληνικές startups. Τα πιο ηχηρά από αυτά είναι της Accusonus (από τη Meta) και της Pollfish (από την Prodege).

Ανάμεσα στις 10 ελληνικές startups με την υψηλότερη αποτίμηση, βρίσκονται εταιρείες όπως η Blueground και η Flexcar, οι οποίες θεωρούνται “soonicorns” (σ.σ. έχει δυναμική να φτάσει σε αποτίμηση 1 δισ. δολαρίων). Υπολογίζεται ότι η συγκεντρωτική αποτίμηση αυτών των 10 εταιρειών είναι περίπου €5,5 δισ., ενώ του ελληνικού οικοσυστήματος στο σύνολό του ξεπερνάει τα €8 δισ.

Μπαράζ νέων χρηματοδοτήσεων στην εκπνοή του 2022

Με ψήφο εμπιστοσύνης πολλών εκατομμύριων ευρώ στο ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων κλείνει το 2022. Welcome Pickups, Harbor Labs, Blueground μπήκαν στα ραντάρ ελληνικών και ξένων funds, με νέες «δυνατές» χρηματοδοτήσεις. Τελευταία εντυπωσιακή άντληση κεφαλαίων έγινε από την ελληνική Welcome Pickups, που δραστηριοποιείται στην αγορά του traveltech, σηκώνοντας χρηματοδότηση ύψους 5,3 εκατ. ευρώ με πρωτοπόρους τους υφιστάμενους επενδυτές της εταιρείας, τους Market One Capital, Flashpoint και Venture Friends.

Με τα νέα κεφάλαια η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει την περαιτέρω διεθνή επέκτασή της με στόχο τον διπλασιασμό των προορισμών που καλύπτει, από 100 σήμερα σε 50 χώρες ανά τον κόσμο σε 200 διεθνώς, όπως και το άνοιγμα σε νέους προορισμούς με βασικές αγορές-στόχους τη Βόρεια και Νότια Αμερική.

H εταιρεία του Αλέξανδρου Τρίμη, που έχει αναπτύξει κατά καιρούς συνέργειες με start ups όπως η Liknoss, η FerryHopper, αλλά και η Blueground, ετοιμάζεται πλέον για την επόμενη μέρα με προτεραιότητα την περαιτέρω διείσδυση στις ΗΠΑ.

H εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το 2015, δραστηριοποιούμενη στο χώρο των μεταφορών των επισκεπτών από το εξωτερικό στην Ελλάδα, με τα χρόνια της πανδημίας, ωστόσο, να ανακόπτουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή της, λόγω της αναστολής των αερομεταφορών.

Η ιδιαιτερότητα της Welcome Pickups, ωστόσο, είναι ότι ‘’προσωποποιεί’’ τις διαδρομές των επισκεπτών σε κάθε χώρα, προσφέροντάς τους εκτός από την μεταφορά, τη γνωριμία με αυτή μέσα από ξεναγήσεις σε μνημεία, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ενώ έχει εισέλθει και στο κομμάτι των κρατήσεων ξενοδοχείων.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της γεωγραφικής εμβέλειας της εταιρείας με στόχο να διπλασιάσει το δίκτυο προορισμών της, εστιάζοντας έντονα στην έναρξη νέων προορισμών στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Ένα μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί επίσης για την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την πανδημία και στη διάρκεια του 2022, η εταιρεία επέδειξε ρυθμούς ανάπτυξης που άγγιξαν το 50%, ενώ άνοιξε τις δραστηριότητές της σε 30 ακόμα προορισμούς, φτάνοντας πλέον τους 100 σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στους οποίους είναι το Ντουμπάι, το Ισραήλ, η Κίνα και η Γερμανία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική startup συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Aegean και η Ferryhopper, ενώ έχει συνεργασίες με τουλάχιστον 1.500 ξενοδοχεία και 25.000 διαμερίσματα Airbnb.

Harbor Lab

Μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις πρώτου γύρου (seed stage) για startup ναυτιλιακής τεχνολογίας (shipping tech) εξασφάλισε και η ελληνική Harbor Lab, «σηκώνοντας» 6,1 εκατ. ευρώ.

Του νέου γύρου χρηματοδότησης ηγήθηκαν οι VentureFriends και Speedinvest, με τη συμμετοχή επενδυτών όπως οι theDOCK, Signal Ocean, Motion Ventures, TecPier, Innoport, Charge VC, αλλά και ιδιώτες επενδυτές όπως ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου, ιδρυτής της Blueground. Τα έσοδα από τη χρηματοδότηση θα στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού της εταιρείας για τη διαχείριση των «λιμανιάτικων» εξόδων (Disbursements).

Με την υφιστάμενη πελατειακή βάση της startup να βρίσκεται κυρίως στην Ευρώπη, τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Harbor Lab να επεκτείνει το αποτύπωμά της με γραφεία σε όλη την Ασία και τη Βόρεια Αμερική και να εδραιωθεί περαιτέρω στην αγορά των λιμανιάτικων εξόδων που εκτιμάται στα 200 δισ. δολ.

Η Harbor Lab, που ξεκίνησε το 2020 από τον Αντώνη Μαλαξιανάκη, με μακρά εμπειρία σε ναυτιλιακές εταιρείες, προσφέρει ένα Software-as-a-Service (SaaS) μοντέλο σε ναυτιλιακές εταιρείες, μέσω του οποίου διαχειρίζονται τις διαδικασίες ελλιμενισμού των πλοίων τους. Μάλιστα, η startup είναι η πρώτη που χρησιμοποίησε λογισμικό SaaS για την ανάλυση των Disbursements, το οποίο υπολογίζει αυτομάτως τα κόστη ελλιμενισμού βασισμένο στη συλλογή επικαιροποιημένων λιμανιάτικων ταριφών.

Blueground

Σημαντική είδηση για το ελληνικό οικοσύστημα είναι η είσοδος του κρατικού επενδυτικού fund του Άμπου Ντάμπι στην ελληνική Blueground. Η DisruptAD, η επιχειρηματική πλατφόρμα του επενδυτικού fund ADQ του Άμπου Ντάμπι, απέκτησε μετοχική συμμετοχή στην ελληνική startup μακροχρόνιας ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιλέγοντας να ξεκινήσει με αυτό τον τρόπο την υλοποίηση της διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Amer Al Ameri, επικεφαλής venture capital και τεχνολογικών επενδύσεων της ADQ, η επένδυση στην Blueground ενισχύει τη δέσμευση του Άμπου Ντάμπι για την προώθηση βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας του fund με την Ελλάδα.

Η ελληνική startup που δραστηριοποιείται στην αγορά του real estate και της τεχνολογίας (PropTech), βάζει για το 2022 τον πήχη των εσόδων στα 300 εκατ. ευρώ, καθώς το έτος που διανύουμε έκανε την είσοδό της σε 11 νέες πόλεις και μπήκε για πρώτη φορά στην αγορά της Ασίας και δη στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

Η χρηματοδοτική ψήφος εμπιστοσύνης του κρατικού επενδυτικού fund του Άμπου Ντάμπι θα επιτρέψει στην εταιρεία να εκτελέσει απρόσκοπτα το αναπτυξιακό της πλάνο, που κάνει λόγο για παρουσία σε 50 πόλεις ανά τον κόσμο, με 35.000 υπό διαχείριση διαμερίσματα έως το 2025.