Πήρε πίσω η Κομισιόν τον περιορισμό παρασιτοκτόνων, πίεση από τους αγρότες

Σε μία ακόμη κίνηση προς τους αγρότες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε σήμερα την χαριστική βολή σε νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη μπλοκάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα τον περιορισμό της χρήσης των παρασιτοκτόνων.

Στοιχείο-κλειδί του Πράσινου Συμφώνου, το νομοσχέδιο είχε προταθεί τον Ιούνιο 2022 από τις Βρυξέλλες προβλέποντας δεσμευτικού χαρακτήρα στόχους για την μείωση κατά το ήμισυ μέχρι το 2030 της χρήσης των χημικών παρασιτοκτόνων και των κινδύνων που προέρχονται από αυτά στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε σχέση με την περίοδο 2015-2017.

Η πρόταση «έγινε σύμβολο πόλωσης», δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η πρόεδρος της Κομισιόν, την ώρα που οργισμένοι αγρότες καταγγέλλουν εδώ και εβδομάδες τις οικολογικές ρυθμίσεις που χαρακτηρίζουν υπερβολικές.

Το νομοσχέδιο «απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει πρόοδος στο Συμβούλιο. Θα προτείνω στο σώμα των Επιτρόπων να αποσυρθεί η πρόταση αυτή», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το θέμα παραμένει επίκαιρο», αλλά «για να προχωρήσουμε απαιτείται περισσότερος διάλογος και διαφορετική προσέγγιση. Η Κομισιόν θα μπορούσε να κάνει νέα πρόταση, πολύ πιο ώριμη, με την συμμετοχή των ενδιαφερομένων πλευρών», είπε χωρίς να δώσει καμία χρονική ένδειξη.

«Οι αγρότες χρειάζονται οικονομικούς λόγους για να υιοθετήσουν μέτρα προστασίας της φύσης, ίσως δεν τους έχουμε εκθέσει αυτούς του λόγους κατά πειστικό τρόπο», είπε.

Effective nature protection must offer generous incentives.



Only if farmers can live off the land will they invest in the future



Only if we meet our climate & environment goals will farmers be able to make a living



Farmers are aware of this. We should place more trust in them. pic.twitter.com/t1W3nOJKYY