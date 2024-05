Ασφάλεια, αμυντική τεχνολογία και καινοτομία στο επίκεντρο του DEFEA Conference

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το διεθνές συνέδριο DEFEA Conference – Current Strategies for a Challenging World, στην κατάμεστη αίθουσα του Φάρου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Υπουργοί, ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της εγχώριας και διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας έδωσαν το «παρών», συνεισφέροντας στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών στα θέματα της Ασφάλειας, της Αμυντικής Τεχνολογίας, της Βιομηχανίας και της Καινοτομίας, ενώ, επί τάπητος τέθηκαν και οι ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που υπαγορεύουν την ανάληψη νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Τα διδάγματα από το σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων, οι αναδυόμενες απειλές στον φυσικό αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, το διάστημα και τα νέα δεδομένα που φέρνει η εξέλιξη της τεχνολογίας στην άμυνα και την ασφάλεια, αποτέλεσαν πεδία προβληματισμού και συζήτησης του DEFEA Conference – Current Strategies for a Challenging World.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κος Νίκος Δένδιας ανέπτυξε την «Ατζέντα 2030» που στοχεύει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, λέγοντας ότι «έρχεται να συνδέσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με την έρευνα και την καινοτομία».

Ο κος Δένδιας τόνισε ακόμη ότι αποτελεί στόχο της κυβέρνησης η αύξηση της συνεισφοράς της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ, υπογραμμίζοντας ότι «η βιομηχανία και το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να συμμετάσχουν στην εθνική προσπάθεια για τη δημιουργία ισχυρής δύναμης αποτροπής». Αναφέρθηκε ακόμη, στα ελληνικά ναυπηγεία, σημειώνοντας ότι μπορούν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν πλοία για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, ο οποίος επισήμανε ότι η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων αποτελεί θεμελιώδες αξίωμα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και συνιστά εκ των ων ουκ άνευ δεσμευτική προϋπόθεση για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Ο Στρατηγός Χούπης αναφέρθηκε στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι «η χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων αλλά και των μεθόδων αντιμετώπισης, μαζί με την πολυεπίπεδη αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική άμυνα, αποτελεί καταλυτικό και κυρίαρχο παράγοντα απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπογράμμισε ότι ο νέος Κλάδος για τα ζητήματα Μετεξέλιξης, Καινοτομίας και Αμυντικής Τεχνολογίας αποσκοπεί στην παρακολούθηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στις σύγχρονες τεχνολογίες και το νέο πεδίο απειλών αναφέρθηκε ο Σύμβουλος Ασφαλείας της κυβέρνησης, κος Θάνος Ντόκος,τονίζοντας ότι «δεν αποτελούν μονοπώλιο της Δύσης αλλά πολλών και ταχέως αυξανόμενων μεσαίου μεγέθους δυνάμεων παγκοσμίως», υπογραμμίζοντας ότι «βιώνουμε μια τεχνολογική επανάσταση στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας και επιχειρούμε να αντιληφθούμε τον αντίκτυπο και τις συνέπειες της».

Ο κος Ντόκος αναφέρθηκε ακόμη, στα διδάγματα από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Ναγκόρνο Καραμπάχ, λέγοντας ότι η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ενώ, και η Ελλάδα οφείλει πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και τη στρατιωτική της κουλτούρα μέσω της αναβάθμισης των στρατιωτικών σχολών και των ιδρυμάτων.

«Η Ευρώπη πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο διάστημα όχι μόνο σε εμπορικό αλλά και σε αμυντικό επίπεδο» τόνισε η Γενική Διευθύντρια DEFIS (Defence Industry and Space) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Αικατερίνη Καββαδά, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια τάση δείχνει πως το διάστημα είναι το επόμενο πεδίο ανταγωνισμού όλων των δυνάμεων. Η κα Καββαδά τόνισε ότι στόχος δεν είναι η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος αλλά η δημιουργία συνεργασιών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των επικοινωνιών, ενώ, ανέφερε ως παράδειγμα την παραμονή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όταν τα δίκτυα επικοινωνιών ακόμη και σε στρατιωτικό επίπεδο είχαν καταρρεύσει, προμηνύοντας την έναρξη του πολέμου.

Στο ταχέως εξελισσόμενο γεωπολιτικό τοπίο και τις πολύπλοκες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κος Αναστάσιος Ροζολής, επισημαίνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ο κ. Ροζολής τόνισε ότι «το 2023 ήταν ένα ελπιδοφόρο έτος για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, με τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)» και παρέθεσε τις προτάσεις του Συνδέσμου για τη στρατηγική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, εστιάζοντας στη δημιουργία Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας, τη διεύρυνση της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα και τη διάθεση εθνικών πόρων για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις εταιρείες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και το επιστημονικό προσωπικό της χώρας.

Η ενίσχυση του κρίσιμου ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από την ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Προέδρου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και πρώην υπουργού Ναυτιλίας, κου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώη. Ο κος Βαρβιτσιώης επισήμανε την κρίσιμη σημασία της αναζωογόνησης των ευρωπαϊκών ναυπηγείων, ιδιαίτερα ενόψει των αυξανόμενων επενδύσεων στην άμυνα σε ολόκληρη την ήπειρο με πάνω από 160 δισεκατομμύρια ευρώ προγραμματισμένα για έργα άμυνας και υπογράμμισε τη μεταμόρφωση του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά και τη δυνατότητα του να λειτουργεί ως κέντρο για εμπορικές και ναυτικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις της Επικεφαλής της DG DEFIS κα Sylvia Kainz Huber και του κ. Ελευθέριου Ανδρεάδη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, καθώς και οι παρεμβάσεις του Υποστράτηγου Ιωάννη Μπούρα (ΓΕΕΘΑ), του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ Αντιστράτηγου ε.α. κ. Μισαήλ Παπαδάκη, του Αντιπροέδρου και Διευθυντή Πωλήσεων Ευρώπης της Airbus Defense and Space κ. Jose Luis de Miguel Cortes και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Παντελή Τζωρτζάκη.

Οι εργασίες του DEFEA Conference – Current Strategies for a Challenging World, επικεντρώθηκαν στην Έρευνα και Τεχνολογία με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζςη με θέμα: «Οικοσύστημα Καινοτομίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και πρωτοβουλίες συνεργασίας ως πυλώνες ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας» στην οποία συμμετείχαν ο Brigadier General Nicolas Cordier – Lallouet Deputy Director of Agence de l’innovation de dédense, ο κος A.S. (Fons) van der Ham Deputy Director and Programme Manager for International Innovation του ολλανδικού υπουργείου Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης, ο κος Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής του DefenseEduNet Cluster, ενώ, εκπροσωπήθηκε και η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Ισραήλ.

Ενδιαφέρουσες απόψεις καταγράφηκαν στη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της Αμυντικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, με θέμα: «Καινοτόμες εξελίξεις στην Αμυντική Τεχνολογία – Ευκαιρίες και προοπτικές στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών», στην οποία συμμετείχαν, ο κος Βασίλης Θεοδοσόπουλος Defence and Security Manager ASD, ο κος Peter Huis in ‘I Veld Senior Business Development Manager – Deputy Director International Affairs Netherlands Industries for Defense and Security, ο κος Γιώργος Γιαννόπουλος Deputy Director of Directorate E: Space, Security and Migration – Head of Unit E2: Technologies for Space, Security and Connectivity – Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση για την Αμυντική Βιομηχανία με θέμα: «Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των διαδικασιών αμυντικών προμηθειών, τη συνεργασία μεταξύ συμμάχων και την αποτελεσματικότερη κατανομή και χρήση πόρων» στην οποία συμμετείχαν ο κος Giuseppe Cossiga, President AIAD – Federation of Italian Companies for Aerospace Defence and Security, ο κος Jörg Sorg Senior Vice President Internatioanl Sales, Diehl Defence, BDSV – German Security and Defence Industry, ο κος Jean-Marie Dumon Deputy Director Head of Defence and Security, GICAN, French Maritime Industry Association και ο κος Αναστάσιος Ροζολής Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ.