Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Στους ομιλητές του συνεδρίου ο Κ. Μητσοτάκης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φιλοξενεί στην Αθήνα την 49η Ετήσια Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς. Επίσης στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου του IOSCO, διοργανώνει επίσης Συνέδριο με θέμα “Climate in the Center of Economy”.