Συμμετοχή της Ελλάδας με 16 εταιρείες στο «IoT Solutions World Congress 2024»

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με τη HETiA (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών), το Pleiades IoT innovation cluster (ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ) και τη στήριξη του ΣΕΚΕΕ, διοργάνωσαν την εθνική συμμετοχή στην 8η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας «IoT Solutions World Congress 2024», η οποία διεξήχθη από τις 21 έως τις 23 Μαΐου στη Βαρκελώνη, στο εκθεσιακό κέντρο Fira Barcelona Gran Via Venue, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η φετινή IoT Solutions World Congress 2024 αποτέλεσε για ακόμη μια χρονιά έναν ιδανικό χώρο συνάντησης και δικτύωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνάψουν σημαντικές συνεργασίες και να αναπτύξουν το επαγγελματικό τους δίκτυο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερες από 300 εταιρείες και 11.000 επισκέπτες.

Δυναμική ήταν η παρουσία της χώρας μας στη μεγαλύτερη έκθεση στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας, με τη συμμετοχή 16 ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου στο εθνικό περίπτερο, σε κεντρικό σημείο του εκθεσιακού χώρου. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και να ενημερωθούν για τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την ανοδική πορεία του κλάδου. Παράλληλα, έγινε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για το «άνοιγμα» των ελληνικών εταιρειών σε νέες διεθνείς αγορές αλλά και περαιτέρω ενίσχυσή τους, σε ήδη υπάρχουσες.

Οι ελληνικές εταιρείες που μετείχαν στο εθνικό περίπτερο ήταν οι: ES Systems, Uni Systems, WINGS ICT Solutions, DOTSOFT, PRISMA ELECTRONICS S.A., OPTECHAIN B.C., BK Plus Europe, Calpak, EmDot S.A., GET Ltd., IntelliSoft, PROBOTEK P.C., Cicicom, Top Vision Ltd., NousPratIT PC και Meteo.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της έκθεσης, διεξήχθη στο ελληνικό περίπτερο εκδήλωση εξωστρέφειας και δικτύωσης με προγραμματισμένες και στοχευμένες Β2Β συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχε μεγάλος αριθμός επαγγελματιών του κλάδου.

Την ελληνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους στο εθνικό περίπτερο καθώς και στην εκδήλωση δικτύωσης που πραγματοποιήθηκε, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ισπανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ.κ. Ανδρέας Παππάς και Jacobo Beltrán, αντιστοίχως και ο Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ από την Ελληνική Πρεσβεία στην Ισπανία, κ. Παντελής Γκάσιος. Επιπλέον, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωπος της ACCIÓ καθώς και εκπρόσωποι του τεχνολογικού / επιστημονικού πάρκου Technova Barcelona. Τέλος, το παρών έδωσαν ο τοπικός εκπρόσωπος Ομίλου Intracom Telecom, αλλά και στελέχη γειτονικών περιπτέρων άλλων χωρών.