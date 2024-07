Καφές: Αυξημένες πωλήσεις στο πεντάμηνο, «ανεβαίνουν» οι κάψουλες

Ο καφές είναι ευρύτερα γνωστό ότι είναι μια κατηγορία με μεγάλη κατανάλωση και ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση στα Ελληνικά νοικοκυριά, καθώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διατροφικής καθημερινότητας ενός πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού.

Mε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, που έχει στη διάθεσή της η NielsenIQ για το πρώτο 5μηνο του χρόνου, η κατηγορία του καφέ με τζίρο κοντά στα 156 εκατομμύρια ευρώ, αναπτύσσεται στο σύνολό της τόσο σε όγκο (+3,3%) όσο και σε αξία (+3,9%), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, η υποκατηγορία των καψουλών καφέ, αν και ακόμη έχει σχετικά μικρή συμμετοχή στον τζίρο της συνολικής κατηγορίας (16,8% σε αξία) παρουσιάζει έναν αξιοσημείωτο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 11,1%, ο οποίος είναι σταθερά ανοδικός τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημειώνει η κ. Αλίκη Παπαδάκη, Senior Sales & Engagement Executive στην NielsenIQ, “φαίνεται ότι Έλληνας καταναλωτής συνεχίζει καθημερινά την οικιακή παρασκευή και κατανάλωση στιγμιαίου και ελληνικού καφέ, που είναι και οι πιο σημαντικές υποκατηγορίες από πλευράς τζίρου, ωστόσο επιθυμεί τα τελευταία χρόνια και την εμπειρία ενός «επαγγελματικά» φτιαγμένου καφέ, μέσα από την χρήση των μηχανών espresso. Σε αυτή την τάση έχει συμβάλλει και η διαρκώς αυξανόμενη τιμή του καφέ on the go, καθώς επίσης μέσα από τα δεδομένα που συλλέγει η NielsenIQ από το κανάλι του HO.RE.CA. , μέσα σε ένα χρόνο έχει σημειωθεί μέση αύξηση στην τιμή των ροφημάτων τύπου espresso/cappuccino της τάξης του +4,4%.”

Η τάση αυτή που παρατηρείται στις πωλήσεις της κατηγορίας μέσα στα super markets είναι ευθυγραμμισμένη και με τις πωλήσεις των μηχανών καφέ, όπως αυτές τις καταγράφει η GfK. Συγκεκριμένα, επίσης για το χρονικό διάστημα από την αρχή του 2024, ως και το τέλος Μάϊου, η κατηγορία των μηχανών espresso με σύστημα κάψουλας παρουσιάζει θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο πρώτο πεντάμηνο της χρονιάς, +19% σε τεμάχια, ενώ συμμετέχουν στον συνολικό τζίρο των μηχανών καφέ με σημαντικό ποσοστό της τάξης του 46,1%.

Σχολιάζοντας σχετικά η κ. Ξένια Ραπτοδήμου, Account Manager στην GfK, ανέφερε ότι “φαίνεται ότι οι κατασκευαστές μηχανών, ακολουθώντας την καταναλωτική τάση, επενδύουν σε αυτή την κατηγορία με διαρκή λανσαρίσματα καινούριων μοντέλων, προωθητικές ενέργειες, αλλά και νέας τεχνολογίας συσκευές μηχανών καφέ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς και προσφέροντας στους καταναλωτές μια διαρκώς βελτιούμενη εμπειρία.”