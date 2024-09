Δράσεις και εφαρμογές συμπερίληψης παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στη ΔΕΘ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην 88η ΔΕΘ, έγινε παρουσίαση στον Χώρο Παρουσιάσεων του Akademia, των δράσεων και εφαρμογών που έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με θέμα: «Προσβασιμότητα και συμπερίληψη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς» εστιάζοντας σε τρεις πυλώνες:

προσαρμογές στο φυσικό περιβάλλον (λ.χ. Προσβάσιμη βιβλιοθήκη, ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία), υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής (προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας στη βιβλιοθήκη, ψηφιοποίηση βιβλίων σε κατάλληλους μορφότυπους, προσβάσιμη ιστοθέση (https://accessibility.unipi.gr) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, υποστηρικτικό υλικό μαθημάτων σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου και οδηγίες παραγωγής προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων) και υποστηρικτικές δράσεις πρόσβασης (μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, υποστήριξη εναλλακτικών μεθόδων εξέτασης των φοιτητών, ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, διοργάνωση σεμιναρίων-εργαστηρίων για λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, διαμόρφωσης βιογραφικού κ.ά.).

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έγινε αναφορά στα Ερευνητικά έργα Σουίτας εφαρμογών Manto, Healthsign και UNIPI AR Experience. Το Manto της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Απόστολου Μηλιώνη δημιούργησε εφαρμογές στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων και έξυπνου τουρισμού, εξωτερικής και εσωτερικής πλοήγησης για άτομα με αναπηρίες όρασης τα BlindMuseumTourer και BlindRouteVision

Το Healthsign της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Ηλία Μαγκλογιάννη στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής είναι εργαλείο αυτόματης μετατροπής των συμβόλων της νοηματικής σε ήχο, ώστε άτομα χωρίς γνώση της νοηματικής γλώσσας, να μπορούν να επικοινωνούν με τους κωφούς.

Το UNIPI AR Experience της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Ηλία Μαγκλογιάννη στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής είναι εφαρμογή πλοήγησης επαυξημένης πραγματικότητας (AR) με τη χρήση σημείων αναφοράς AR Anchor "checkpoint“.

Τέλος, παρουσιάστηκαν δράσεις που συμβάλλουν εκπαιδευτικά, ερευνητικά και συμβουλευτικά στην ενσωμάτωση και προσβασιμότητα της τεχνολογίας στο αστικό περιβάλλον και υλοποιούνται από την Πανεπιστημιακή Έδρα της UNESCO με τίτλο “Creative Cities in Motion”: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources”, στο Εργαστήριο «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών», με Υπεύθυνο της Έδρας (ChairHolder) τον Καθηγητή Δημήτριο Δ. Βέργαδο, Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Η προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν τελειώνει στα προαναφερόμενα καθώς δρομολογούνται συνεχώς έργα και μελλοντικές ενέργειες ώστε να καταστεί πλήρως προσβάσιμο και φιλικό και να επιτελέσει τον σκοπό του στην διασφάλιση μιας εκπαίδευσης για όλους.

Η παρουσίαση έγινε από την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ελένη Σταθάτου.

«Startup e Thesis»

Η e Thesis είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση EdTech που φέρνει επανάσταση στην έρευνα για διπλωματικές εργασίες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές. Η e Thesis ξεκίνησε το 2020, ως πτυχιακή εργασία του Ευθύμιου Τσατσαρή, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και με την πολύτιμη βοήθεια του Επίκουρου Καθηγητή Ευάγγελου Σακκόπουλου, στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς - Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα, που συνέδεσε τις ανάγκες των καθηγητών και των φοιτητών σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό χάρτη δημιουργίας μιας εργασίας.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της έρευνας, επιτρέποντας την επιλογή θέματος, τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και την αποτελεσματική διαχείριση της ροής εργασιών με τη χρήση εργαλείων όπως το TurnItIn και την τεχνητή νοημοσύνη. Συνδέει επίσης τους ερευνητές με νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιστοίχιση εξειδικευμένων υποψηφίων με τις ανάγκες της βιομηχανίας. Η e Thesis γεφυρώνει τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις, απλοποιώντας την ερευνητική διαδικασία και ενισχύοντας την επαγγελματική δικτύωση και συνεργασία.

Συμμετείχε στον 1ο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς τον Σεπτέμβρη 2023, όπου έλαβε πολύτιμη καθοδήγηση και mentoring από τον καθηγητή Σίμο Ρετάλη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά στο γνωστικό αντικείμενο Μοντέλα Σχεδίασης Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης και όλη την ομάδα του Διαγωνισμού.

Τον Οκτώβριο του 2023, ξεκίνησε τα πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Οικονομικό Αθηνών και τον Δεκέμβριο του 2023, η ομάδα του eThesis συνεργάστηκε με το AHEDD (φορέα καινοτομίας υποστηριζόμενο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»).

Η ομάδα που εξελίσσει την e Thesis συνεχώς εκτός από τον Ευθύμιο Τσατσαρή, απόφοιτο Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς απαρτίζεται από τον Στέφανο Μπάκα τελειόφοιτο Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την Έλλη Δεβελέγκα BSc Ψυχολογία (HAU) και MSc Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία (UClan University), τον Αναστάσιο Καζή ΒSc Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Κωνσταντίνο Θεοδωράκη Bsc Ναυπηγών ΕΜΠ, MSc Investment and Wealth Management (Imperial College of London).

Η παρουσίαση έγινε από τον κο Ευθύμιο Τατσαρή.