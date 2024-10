Enterprise Greece: Λάμπει η ελληνική βιομηχανία μόδας

Με 121 ελληνικές συμμετοχές ολοκληρώθηκαν οι εαρινές διοργανώσεις των Who’s Next - Bijorhca Paris 2024, Milano Fashion and Jewels - Micam Milano 2024 και Coterie - Magic New York 2024, μέσω της υποστήριξης της Enterprise Greece.

Οι κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις μόδας που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, αποτελούν σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του κλάδου της ένδυσης, των κοσμημάτων και των υποδημάτων παγκοσμίως και προσέλκυσαν χιλιάδες αγοραστές, σχεδιαστές και δημιουργούς, προβάλλοντας τις πιο καινοτόμες τάσεις της επόμενης σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα:

Η έκθεση Who’s Next – Bijorhca, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2024, στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles, παρουσίασε τις τελευταίες συλλογές της ενδυματολογίας και των κοσμημάτων και φιλοξένησε περισσότερα από 1.200 brands. Στον τομέα της Bijorhca, η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση στις χώρες με την μεγαλύτερη συμμετοχή.

Η Milano Fashion and Jewels-Micam Milano συνδύασε τη λάμψη της μόδας και την τέχνη του κοσμήματος με πρωτοποριακά σχέδια υποδημάτων για τέσσερεις παραγωγικές ημέρες, από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στο εμβληματικό εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano Rho. Την διοργάνωση επισκέφτηκαν 40.950 επισκέπτες από 140 χώρες.

Στo Javits Centre της Νέας Υόρκης, η Coterie - Magic συγκέντρωσε τις νέες τάσεις της πολυτελούς μόδας και των αξεσουάρ, με τη συμμετοχή σημαντικών οίκων και ανερχόμενων σχεδιαστών από όλο τον κόσμο. Η Έκθεση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, φιλοξενώντας περισσότερα από 950 brands στον τομέα της COTERIE και πάνω από 340 συμμετέχουσες εταιρείες στον τομέα της MAGIC.

Η εθνική αποστολή κατάφερε να εντυπωσιάσει με τη γνησιότητα, την ποιότητα και το μοντέρνο σχεδιασμό των δημιουργιών που παρουσίασαν οι 54 ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στη Who’s Next - Bijorhca στο Παρίσι, οι 46 εταιρείες που εκπροσώπησαν τη χώρα στη Milano Fashion and Jewels - Micam στο Μιλάνο και οι 21 εταιρείες που έδωσαν το παρών στη Coterie - Magic της Νέας Υόρκης, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στους διαδρόμους της μόδας και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνεργασίες στις αγορές εντός και εκτός Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιώσιμη μόδα, καθώς πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν υιοθετήσει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας οικολογικά υλικά και ηθικές παραγωγικές διαδικασίες. Μέσα από τις συλλογές τους, οι Έλληνες σχεδιαστές έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής στην βιομηχανία του fashion, προωθώντας προϊόντα που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική με την προστασία του περιβάλλοντος. Εμπνευσμένοι από την ελληνική κουλτούρα και τη μεσογειακή αισθητική, οι Έλληνες σχεδιαστές παντρεύουν την παράδοση με την καινοτομία προσφέροντας δημιουργίες που αποπνέουν αυθεντικότητα και υψηλή ποιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Greek Chic», η καμπάνια της Enterprise Greece για την αναγνώριση και την προβολή της ελληνικής βιομηχανίας της μόδας στο εξωτερικό, παρουσιάστηκε σε όλες τις διοργανώσεις του φετινού Σεπτεμβρίου. Τις Εκθέσεις του Σεπτεμβρίου τίμησαν με την παρουσία τους μέλη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των χωρών στις οποίες αυτές πραγματοποιήθηκαν και είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα ελληνικά περίπτερα και να συνομιλήσουν με τους Έλληνες συμμετέχοντες.

Αναφερόμενος στην πετυχημένη παρουσία της Ελλάδας στις σημαντικές αυτές εκθέσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η ισχυρή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εκθέσεις του Σεπτέμβρη, επιβεβαιώνει τη δυναμική του κλάδου της μόδας στη χώρα μας.

Οι Έλληνες δημιουργοί έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την παράδοση με την καινοτομία, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας δεν περιορίζεται μόνο στον πλούσιο πολιτισμό της, αλλά είναι και ένας δυναμικός ανταγωνιστής στη διεθνή αρένα της μόδας. Το 2024, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ανοδική τάση των ελληνικών εταιρειών να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε αγορές όχι μόνο εντός αλλά και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων.

Η τάση αυτή αντανακλάται στη φετινή παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις μόδας του Σεπτεμβρίου, τοποθετώντας την χώρα μας μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Ως Enterprise Greece, είμαστε στο πλευρό όλων των ελληνικών εταιρειών που επιθυμούν να εδραιωθούν στην διεθνή αγορά και να αναπτύξουν περαιτέρω τον εξωστρεφή χαρακτήρα τους».