Πρώτη ελληνική αποστολή στο Slush με πρωτοβουλία της Endeavor Greece

Η πρώτη ελληνική αποστολή στην παγκοσμίου φήμης διοργάνωση Slush, με πρωτοβουλία της Endeavor Greece, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανοίγοντας νέους δρόμους για το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας. Η αποστολή, που υποστηρίχθηκε από την Eθνική Τράπεζα, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI), και την ΑEGEAN, συγκέντρωσε 100 επιχειρηματίες, επενδυτές, και κυβερνητικούς αξιωματούχους από την Ελλάδα, δίνοντάς τους πρόσβαση σε στρατηγικές συνεργασίες και δικτύωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Slush, όντας η σημαντικότερη εκδήλωση καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συγκέντρωσε φέτος πάνω από 13.000 υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 5.500 ιδρυτές και 3.300 επενδυτές, προσφέροντας ευκαιρίες για δικτύωση και ανταλλαγή γνώσης. Στο περιβάλλον αυτό η ελληνική αποστολή είχε τη μοναδική ευκαιρία να αναδείξει τη χώρα μας ως αναδυόμενο κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Στην αποστολή, η οποία πέταξε με charter πτήση της ΑEGEAN από την Ελλάδα, συμμετείχαν συνολικά 100 άτομα (2 Υπουργοί, 30 ελληνικές startups, 32 Έλληνες investors, και αρκετοί θεσμικοί αξιωματούχοι και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων).

Μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Ιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ομίλου Phāea Resorts και Πρόεδρος της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, ο Partner της Threshold Ventures και Αντιπρόεδρος της Endeavor Greece, Ανδρέας Σταυρόπουλος, υψηλόβαθμα στελέχη της Eθνικής Τράπεζας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, η Ιδρύτρια της Tunic Pay και Endeavor Entrepreneur, Νίκη Γουλιμή, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Skroutz, Γιώργος Χατζηγεωργίου, ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Gigaroxx και Endeavor Entrepreneur, Αργύρης Κανινής, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Spotawheel, Χάρης Αρβανίτης, ο ιδρυτής των Google Maps & επενδυτής, Lars Rasmussen, καθώς και εκπρόσωποι από όλα τα Ελληνικά VCs αλλά και την ελληνική έρευνα όπως ο Γιώργος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και ο Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Στην επιτυχημένη οργάνωση και διεξαγωγή της Ελληνικής Αποστολής στο Ελσίνκι, συνέβαλε και η πρωτοπόρα εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, ICEYE, η οποία αποτέλεσε σημαντικό συνεργάτη της αποστολής της Endeavor.

«Πρώτη φορά ερχόμαστε στο Slush και μάλιστα με μια τόσο δυνατή αποστολή. Στηρίζουμε εμπράκτως την εξωστρέφεια του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας, που πετυχαίνει σπουδαία πράγματα σε τομείς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διαχείριση δεδομένων. Συγχρόνως, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλους πρωτοπόρους φορείς», τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την τοποθέτησή του στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της ελληνικής αποστολής στο ετήσιο συνέδριο Slush για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι Κύριες Δραστηριότητες της Ελληνικής Αποστολής περιλάμβαναν:

Tech Policy breakfast με συμμετοχή 30 πολιτικών ηγετών μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, το οποίο διοργάνωσαν το Slush και η Index Ventures.

Υποδοχή της Ελληνικής Αποστολής από την Πρέσβη της Ελλάδας στη Φινλανδία, κα Ναταλία Μαρία Καραγεώργου, με συμμετοχή του Δημάρχου του Ελσίνκι, Juhana Vartiainen, του Υπουργού Οικονομικών Υποθέσεων της Φινλανδίας, Wille Rydman και άλλων αξιωματούχων της Φινλανδικής Κυβέρνησης.

Συμμετοχή στο Slush με περίπτερο της αποστολής και της Endeavor Greece με βασικό μήνυμα “ We are an Innovation Nation”, την πρώτη καμπάνια ανάδειξης της Ελλάδας ως προορισμό καινοτομίας, καθώς και 5 περίπτερα για startups προκειμένου να τους δοθεί ορατότητα και περισσότερες ευκαιρίες για την επιτυχή διεξαγωγή συζητήσεων.

Ιδιωτική Ξενάγηση στο Πανεπιστήμιο Aalto, ένα από τα κορυφαία κέντρα καινοτομίας στην Ευρώπη, όπου τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήρια και το επιτυχημένο μοντέλο δημιουργίας εταιρειών μέσα από το πανεπιστήμιο.

Ιδιωτική Ξενάγηση στα γραφεία και το εργοστάσιο της ICEYE, η οποία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις δορυφορικές λειτουργίες ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) για την παρατήρηση της γης, την διαρκή εποπτεία και τις λύσεις κατά των φυσικών καταστροφών, η οποία πρόσφατα μάλιστα υπόγραψε σύμβασης με τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό και το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης -μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος- για το «Ελληνικό Εθνικό Δορυφορικό Διαστημικό Πρόγραμμα – Άξονας 1.2».

Side Event της Endeavor Greece με τίτλο "Μεγαλώνοντας Εταιρείες Μονόκερους σε Αναδυόμενες Αγορές". Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Νίκη Γουλιμή, Co-Founder της Tunic Pay & Endeavor Entrepreneur, Jack Mardack, Co-Founder της Oyster & Endeavor Entrepreneur, o Alfonso De Los Rio, Co-Founder & CEO της Newports & Endeavor Entrepreneur, υπό τον συντονισμό του Victor Schmidt, Co-Founder & Executive Chairman της Netguru, καθώς και οι Rafal Modrzewski CEO της ICEYE, Lars Rasmussen, Co-Founder του Google Maps και η Roxanne Varza, Director στο STATION F, υπό τον συντονισμό της Amy Lewin, Editor στο Sifted, μοιράστηκαν με το κοινό τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συναντά κανείς όταν δημιουργεί τόσο μεγάλες εταιρείες εκτός των παραδοσιακών κέντρων τεχνολογίας.

«Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Slush υπογραμμίζει τη δυναμική της χώρας στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, οι ελληνικές startups και επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με διεθνείς επενδυτές και συνεργάτες, ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας. Στόχος είναι η ανάπτυξη του τομέα, προσφέροντας πραγματική αξία στην οικονομία και την κοινωνία», τόνισε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Ελληνικής Αποστολής στο Ελσίνκι, η κ. Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Endeavor Greece, ανέφερε:

«Η ελληνική αποστολή στο Slush, τη μεγαλύτερη συνάντηση καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την προβολή της Ελλάδας ως ένα ανερχόμενο κέντρο καινοτομίας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, αναδεικνύουμε τη δυναμική των Ελλήνων επιχειρηματιών και δημιουργούμε γέφυρες εξωστρέφειας που οδηγούν σε στρατηγικές συνεργασίες και παγκόσμιες ευκαιρίες. Ως Endeavor Greece, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη στήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς».

Από πλευράς του, ο κ. Ανδρέας Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Endeavor Greece σχολίασε:

«Το Slush είναι μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις τεχνολογίας και καινοτομίας παγκοσμίως. Είναι εντυπωσιακό ότι μια τέτοια εκδήλωση δημιουργήθηκε και διοικείται εξ ολοκλήρου από φοιτητές! Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές, πολύ θα ήθελα να εμπνευστούμε από αυτό το παράδειγμα και να δούμε και Έλληνες φοιτητές να πρωτοστατούν στην προσπάθεια ανάδειξης της Ελλάδας ως ανερχόμενο κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας».

«Στην Εθνική Τράπεζα θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μας την υποστήριξη του οικοσυστήματος που αναπτύσσει και προάγει την τεχνολογική και επιχειρηματική καινοτομία στη χώρα. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίξαμε και συμμετείχαμε σε αυτήν την πρωτοπόρα δράση ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της προβολής του, στο πλαίσιο του Slush. Σήμερα και διαχρονικά, παραμένουμε δίπλα στις ελληνικές startups και σε όσους δημιουργούν μέσα από την καινοτομία, διατηρώντας ανελλιπώς τον ίδιο ενθουσιασμό εδώ και 15 έτη έμπρακτης συνεισφοράς» σημείωσε η Eθνική Τράπεζα, σημαντικός υποστηρικτής της πρώτης ελληνικής αποστολής στο Slush.

Η κ. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, ανέφερε σχετικά:

«Είμαστε περήφανοι που στηρίξαμε την πρωτοβουλία της Endeavor για την Ελληνική αποστολή σε μια εξέχουσα διοργάνωση στο χώρο της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να χτίζουμε σχέσεις αξίας με ισχυρούς εταίρους του οικοσυστήματος. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν για να οδηγούμε την Ελλάδα μπροστά».

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η AΕGEAN μπόρεσε να στηρίξει την Endeavor Greece στη διοργάνωση της πρώτης ελληνικής αποστολής στο Slush, ένα από τα μεγαλύτερα event καινοτομίας και επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. Τέτοιες πρωτοβουλίες, αναδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής καινοτομίας και είμαστε υπερήφανοι, που συμβάλλουμε και εμείς στη δημιουργία νέων δρόμων, που ενδυναμώνουν το ελληνικό οικοσύστημα και του επιτρέπουν να ξεχωρίσει διεθνώς», δήλωσε η Μαρίνα Σπυριδάκη, Corporate Affairs Manager AΕGEAN.

Η Endeavor Greece, με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος, διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη αυτή αποστολή στο Slush, το κορυφαίο συνέδριο καινοτομίας και τεχνολογίας της Ευρώπης, δείχνοντας τη δυναμική της χώρας μας να ανταγωνιστεί και να ξεχωρίσει στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας. Με τη σημαντική υποστήριξη της Eθνικής Τράπεζας, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και της AEGEAN, καθώς και του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», η αποστολή επισφράγισε τη δέσμευση για προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό.