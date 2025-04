Πιερρακάκης: Απαιτείται συντονισμένη απάντηση της ΕΕ στους δασμούς

«Οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ θα επιφέρουν επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομία και θα έχουν αντίκτυπο και στον πληθωρισμό».

Αυτό εκτίμησε από το βήμα του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν σε συζήτηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αναφορικά με τις ΗΠΑ, ο Ματίας Κόρμαν σημείωσε ότι επί του παρόντος δεν έχει κάποια εκτενή ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο των κινήσεων αυτών. Εντούτοις, θα ενθαρρύνουν άπαντες να επιδοθούν σε εξεύρεση λύσεων. Αυτό που αναμένουμε είναι επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας και κάποια επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας σε ερώτηση αν θα υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις από τους δασμούς, σημείωσε ότι ακόμη δεν ξέρουμε τις πρωτογενείς.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια συντονισμένη αντίδραση ως ΕΕ, απέναντι στους εμπορικούς φραγμούς. Πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα αντιδράσουμε. Είμαστε σε μια εποχή αβεβαιότητας. Και πρέπει να αποφασίσουμε πώς και με ποιον τρόπο θα απαντήσουμε».

Όπως τόνισε, «είμαστε μια ελεύθερη οικονομία στην ΕΕ. Οπότε και εμείς ως κυβέρνηση θα ακολουθήσουμε τις επιταγές των Βρυξελλών».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «η απάντηση στις ΗΠΑ δεν συνιστά πολιτική, είναι μια διαπραγμάτευση. Θα μετρήσουμε την κατάσταση και τότε θα αποφασίσουμε. Εξ ορισμού η ΕΕ πρέπει να είναι ενωμένη και να κινηθεί βάσει μιας κοινής απόφασης».

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνουν το 2026, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «η πολιτική σταθερότητα αποτελεί εχέγγυο για τα επόμενα βήματα. Έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ωστόσο πρέπει να επιταχύνουμε περισσότερο και να κινηθούμε out of the box. Πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Να κάμψουμε τις κόκκινες γραμμές», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη «βεντάλια» των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει το Δημόσιο, τονίζοντας ότι υπάρχει πλήρης χαρτογράφησή τους, κάτι που είναι διαθέσιμο και στους πολίτες.

Ερωτηθείς ο Ματίας Κόρμαν για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, απάντησε ότι «έχουμε γνώση τι δουλειά έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο κομμάτι της απασχόλησης. Είναι ακόμη υψηλότερα του μέσου όρου της ευρωζώνης. Η μετανάστευση είναι μία λύση, θέλει όμως ένα σχεδιασμό το πώς θα μοιρασθούν οι θέσεις εργασίας βάσει των δεξιοτήτων».

Πιερρακάκης: Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό, γιατί δεν έχουμε

Κάθε ενδεχόμενο να επιστρέψουν ο 13ος και 14ος μισθός στους δημόσιους υπαλλήλους απέκλεισε, μιλώντας αργότερα στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κι αυτό διότι, όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «το κόστος ξεπερνάει τα 8 δισ. ευρώ και τα χρήματα αυτά δεν τα έχουμε».

Όπως ανέφερε, «δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τους δημόσιους υπαλλήλους, όμως μια τέτοια απόφαση θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της χώρας, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Έχουμε αυξήσει τις συντάξεις κατά 10%, δώσαμε αυξήσεις στους ένστολους, όμως οι δαπάνες μας είναι συγκεκριμένες και καθορισμένες βάσει του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα στήριξης των μεσαίων εισοδημάτων από τα πλεονάσματα, παρέπεμψε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και σε «εκείνον που έχει το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικό επίθετο».

Σταθερή η εικόνα της οικονομίας

«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έτσι μπορεί να αντέξει τις όποιες αναταράξεις αντιμετωπίσει από τους δασμούς των ΗΠΑ».

Αυτό υποστήριξε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η οικονομία είναι θωρακισμένη απέναντι στη νέα τάξη πραγμάτων.

Όπως σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «το θετικό μομέντουμ της ελληνικής οικονομίας δεν αμφισβητείται και απόδειξη είναι η αναβάθμισή της όπως και τα δημοσιονομικά μεγέθη».

Ωστόσο, όπως προσέθεσε, «εμείς σαν κυβέρνηση θα εστιάσουμε και θα εμβαθύνουμε την πολιτική μας ακόμη περισσότερο, για τη βελτίωση της εικόνας της».

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε, «δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ανήκουμε σε μια γενιά που βίωσε την κρίση και δεν είμαστε διατεθειμένοι να την ξαναπεράσουμε. Πρέπει να κρατάμε το τιμόνι σταθερά. Και είναι δεδομένο ότι από το εξωτερικό μάς παρακολουθούν ως προς το πώς κινούμαστε».

Συνεχίζοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως «αν δούμε τι έδαφος έχει καλύψει η Ελλάδα, τότε θα διαπιστώσουμε ότι έχει διανύσει πολύ δρόμο».

«Αγκάθι» η ακρίβεια και οι δασμοί

Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι έχει εικόνα για το πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο ζευγάρι με δύο παιδιά να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές.

«Είμαστε σε στενή συνεργασία», συμπλήρωσε, «με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Όμως, οι δασμοί δυνητικά θα επιβαρύνουν τις τιμές και θα επιφέρουν πληθωριστικές πιέσεις. Στην Ευρώπη ενδεχομένως οι πιέσεις να είναι αποπληθωριστικές, ωστόσο στην Ελλάδα οι καταναλωτές θα τις καταλάβουν».

Για το πώς μπορεί να υπάρχει έλεγχος των ανατιμήσεων, ο υπουργός ήταν ξεκάθαρος: με εντατικοποίηση των ελέγχων.

Τα τεκμήρια στη φορολογία «περνάνε στο παρασκήνιο»

Σε ερώτηση για τη φοροδιαφυγή και για τις αντιδράσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα μέτρα πάταξής της, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι δεν ήταν στοχευμένα, αλλά σε ένα κομμάτι της οικονομίας που είχε παρατηρηθεί ότι υπήρξε έντονο το φαινόμενο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με την έλευση της τεχνολογίας, η πάταξη της φοροδιαφυγής καθίσταται πιο εύκολη.

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα τεκμήρια αποτελούν παρελθόν, τη θέση τους παίρνουν τα ψηφιακά εργαλεία».