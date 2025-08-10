Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την οριστικοποίηση του πακέτου των φορολογικών ελαφρύνσεων και των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

Μέσα στο επόμενο 20ήμερο η κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για τις ελαφρύνσεις προς τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, τις ενισχύσεις σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες καθώς και για τα μέτρα πολιτικής για το στεγαστικό.

Πρόκειται για βασικά μέτρα οικονομικής πολιτικής που θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026 το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου καθώς και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 που θα υποβάλει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες.

Η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η αύξηση των εσόδων λόγω των μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες έχουν “κλειδώσει” για το 2026 δημοσιονομικό χώρο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους του πακέτου της ΔΕΘ.

Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνει μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές με επίκεντρο τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα ενοίκια παράλληλα με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν στην αγορά κατοικίες που παραμένουν κλειστές και εντείνουν το πρόβλημα στέγασης.

Στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 θα αποτυπώνονται οι οροφές των δημοσίων δαπανών για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για την ετήσια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών που έχει ήδη καθοριστεί στο 3,6% για το 2026, στο 3,1% για το 2027 και στο 3% για το 2028.

Στις διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες αναμένεται να οριστικοποιηθεί και ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης τους για το 2029. Το νέο Μεσοπρόθεσμο θα προβλέπει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Υπενθυμίζεται ότι εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται στο 2,3%.

Παράλληλα θα προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια σε τροχιά επίτευξης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Σημειώνεται ότι και εφέτος το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να υπερβεί τον αρχικό στόχο του 2,4% του ΑΕΠ με τις εκτιμήσεις να το ανεβάζουν στα επίπεδα του 3,5%. Πρόκειται για σημαντική υπέρβαση του στόχου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καθώς το 2024 εκτινάχθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη, για τα πρωτογενή πλεονάσματα και το χρέος θα είναι τα ισχυρά “χαρτιά” της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, καθ’ όλη την περίοδο του νέου αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Διαρθρωτικού Σχεδίου.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η θετική επίδραση από τα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης, δυναμική στην οποία αναμένεται να συμβάλουν και οι θετικές επιδράσεις από τα τρία νέα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά ταμεία ύψους 8 δισ. ευρώ στα οποία εντάχθηκε η Ελλάδα καθώς και η αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η πρόβλεψη για τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων βασίζεται αφενός στην αναπτυξιακή δυναμική, αφετέρου στα μόνιμα έσοδα του προϋπολογισμού από τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής. Για το δημόσιο χρέος θα προβλέπεται η περαιτέρω αποκλιμάκωση του με στόχο το 2028 η Ελλάδα να μην είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ