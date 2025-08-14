#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μειώθηκαν 4,7% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,7%

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 12:13

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 4,7% έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 6,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

