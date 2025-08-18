Ερχεται τον Νοέμβριο το επίδομα των 250 ευρώ

Έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε χρόνου, θα καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

Αν και στο «καλάθι της ΔΕΘ» βρίσκεται πρόταση για επέκταση του επιδόματος, προκειμένου αυτό να παρουσιαστεί ως «13η σύνταξη», ο νόμος ψηφίστηκε τον Ιούλιο και ορίζει πως δικαιούχοι της νέας παροχής, είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο (κάθε έτους αναφοράς και στην περίπτωση του 2025, κατά τον Σεπτέμβριο του 2024) εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς,

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να έχουν μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ή και από άλλες πηγές έως 1.167 ευρώ προ φόρου, αν είναι άγαμοι, χήροι ή χήρες, και έως 2.166 ευρώ προ φόρου, αν είναι έγγαμοι.

Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων δεν υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

α) Στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

β) Στους δικαιούχους:

σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128),

του ν. 1296/1982 (Α’ 128), επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,

ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,

σε χρήμα που χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία, του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%,

για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, μιας σειράς επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, και

που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, και του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.

Προσοχή γιατί τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Το επίδομα θα είναι 250 ευρώ, εφόσον πληροί τα κριτήρια ένας δικαιούχος ενώ μπορεί να φθάσει και τα 500 ευρώ, αν πρόκειται για ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν και οι δύο τα εισοδηματικά όρια. Ομοίως 500 ευρώ επίδομα θα πάρουν και τα ζευγάρια δικαιούχων των άλλων κατηγοριών, δηλαδή σύζυγοι με αναπηρικό επίδομα ΟΠΕΚΑ και σύζυγοι που λαμβάνουν αμφότεροι τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα.

Ποιοι εξαιρούνται

Βάσει των υπολογισμών, το επίδομα δεν θα λάβουν είτε λόγω ηλικίας, είτε και εισοδήματος, περίπου 450.000 χήρες, ορφανά που είναι κάτω των 65 ετών, συνταξιούχοι που έχουν υψηλό εισόδημα, μεταξύ των οποίων και όσοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, όπως άλλωστε, το ίδιο ισχύει και για όσους το 2024 εισέπραξαν αναδρομικά ποσά.

Τέλος, εκτός της επιδότησης θα μείνουν και οι συνταξιούχοι που απασχολούνται, αφού το εισόδημα από την εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους.