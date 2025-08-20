#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΥΠΑΝ: Κατέθεσε 35,7 εκατ. ευρώ για πληρωμές παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων

Οι επενδύσεις που θα αποπληρωθούν αφορούν στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γενικής επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 16:21

Το ποσό των 35.785.000 ευρώ κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς τον τομέα Μακεδονίας- Θράκης και τις περιφέρειες για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων.

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης ενώ σημειώνεται ότι οι επενδύσεις που θα αποπληρωθούν αφορούν στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γενικής επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

