#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αύξηση κυκλοφορίας 4% στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους το 2025

Νέα πραγματικότητα στη Δυτική Πελοπόννησο με την Ολυμπία Οδό. Καθημερινά διέρχονται 6.000 οχήματα ανά κατεύθυνση στην Πατρών-Πύργου. Αναβάθμιση περιφερειακών συνδέσεων και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Αύξηση κυκλοφορίας 4% στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους το 2025

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 23:02

Η κυκλοφορία το πρώτο επτάμηνο του 2025 στους αυτοκινητόδρομους της χώρας κατέγραψε συνολική αύξηση 4,58% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της οδικής κινητικότητας.

Οι σύγχρονες οδικές αρτηρίες ενισχύουν την τοπική οικονομία, διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές, αναβαθμίζουν τις συνδέσεις των περιφερειακών περιοχών και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Για παράδειγμα, στην Ολυμπία Οδό, η κυκλοφορία το πρώτο επτάμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 4,04%. Η κινητικότητα διατηρείται αυξημένη και μέσα στον Αύγουστο, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ετήσια άνοδο της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Παράλληλα, σημαντική παραμένει η συνεισφορά των ίδιων των αυτοκινητοδρόμων στην οδική ασφάλεια, μέσα από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο όπως για παράδειγμα το Smart Tunnel Monitoring και την ψηφιακή εμπειρία του Olympia Pass της Ολυμπίας Οδού. 

Το νέο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, που δόθηκε στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις οδικές μετακινήσεις στη Δυτική Πελοπόννησο, ενισχύοντας τόσο την τουριστική ανάπτυξη όσο και την προσβασιμότητα στις ευρύτερες περιοχές. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία ανέρχεται περίπου σε 6.000 οχήματα ανά κατεύθυνση στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας και περίπου τα 3.200 οχήματα στην περιοχή του Πύργου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι του καλοκαιριού

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου

Πάτρα: Υπέστη ζημιές από την φωτιά η περιμετρική οδός της πόλης

Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου μετά από εκτροπή φορτηγού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο