Φορολογικές εκκρεμότητες: Ευκαιρία για κλείσιμο με «κούρεμα» προστίμων έως 75%

Με απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, ανασυγκροτείται και επαναλειτουργεί η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, λόγω του μεγάλου όγκου φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και οι οποίες ήταν αδύνατον να εξετασθούν μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο τέλος του περασμένου Μαΐου εκκρεμούσε η εκδίκαση 37.262 υποθέσεων εκ των οποίων οι 36.318 είναι προσφυγές φορολογουμένων, οι οποίες απορρίφθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Όπως ορίζει η απόφαση:

Οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιουλίου 2026. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει τα πρακτικά έως 31 Μαρτίου 2027.

Επιτρέπεται επίσης η υποβολή νέας αίτησης εντός της προθεσμίας (έως 24 Ιουλίου 2026) σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Αιτήσεις που δεν εξετάζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά.

Η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα και αυτός δύναται να την αποδεχθεί εντός δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, ενώ μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Με την αποδοχή της απόφασης της Επιτροπής επιλύεται αμετάκλητα η εκκρεμής διαφορά και η απόφαση δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο.

«Κούρεμα» και δόσεις…

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17 – 20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις.

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, και δεν ολοκληρωθεί νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού καθώς και εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.