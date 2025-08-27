Μακροχρόνια άνεργοι: Χωρίς όριο ηλικίας η προαιρετική ασφάλιση

Μακροχρόνια άνεργοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό ενσήμων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή τους, χωρίς να τους δεσμεύει πλέον το ηλικιακό όριο.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στο ήδη θεσμοθετημένο, από το 2000, πρόγραμμα, καθώς η κατάργηση της προϋπόθεσης για συμπλήρωση του 60ού για τους άνδρες και 55ου για τις γυναίκες ορίου ηλικίας για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ανοίγει την πόρτα της συνταξιοδότησης σε χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους που αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ορίζει ότι άνεργοι επί τουλάχιστον 12, συνεχείς μήνες, στους οποίους υπολείπονται έως 5 έτη για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης από τον κλάδο σύνταξης του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, ανεξάρτητα από τον χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από τον χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, εφόσον έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στη ΔΥΠΑ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 συνεχών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στην πράξη, πρέπει να εξακολουθούν να είναι άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο και να κατέχουν Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ ανανεούμενη ανά μήνα.

Ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1.500 κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία θα βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση από τα οικεία φορείς ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) που ανήκουν στις κατηγορίες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μπορούν κατ’ εξαίρεση να υπαχθούν στο πρόγραμμα και να συνεχίσουν την ασφάλισή τους με κάλυψη των αναλογουσών εισφορών τους από πόρους της ΔΥΠΑ.

Προσοχή όμως: Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει μηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς ίση με τη μηνιαία εισφορά που θα πλήρωναν οι άνεργοι που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος για προαιρετική συνέχιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης που πρέπει να συγκεντρώνει ο μακροχρόνια άνεργος, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος απόδοσης των εισφορών στον ΕΦΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), οι αποδοχές με βάση τις οποίες γίνεται ο υπολογισμός για την καταβολή των εισφορών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα καθορίζονται με Απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Να σημειωθεί ότι σήμερα οι άνεργοι που έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους θα πρέπει εκτός από τις προϋποθέσεις μακροχρόνιας ανεργίας και κατοχής Κάρτας Ανεργίας, να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Για τους δε ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα.