Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για εμπόριο και επιχειρηματικότητα

Το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και ο μεγαλύτερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με πρωτόγνωρες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες, επισημαίνει η ΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Η ΕΣΕΕ, ως θεσμικός εκπρόσωπος του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, απέστειλε ένα ολοκληρωμένο και για πρώτη φορά πλήρως κοστολογημένο Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων στον Πρωθυπουργό και τα πολιτικά κόμματα, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το Υπόμνημα ενσωματώνει την καινοτόμα και συνάμα ρεαλιστική προσέγγιση της Συνομοσπονδίας σχετικά με την στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής του εμπορικού κλάδου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με αφορμή την αποστολή του Υπομνήματος ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Ο εμπορικός κόσμος της χώρας, ο κλάδος που στηρίζει την απασχόληση και την τοπική οικονομία περισσότερο από κάθε άλλον, εισέρχεται στη φετινή ΔΕΘ με συγκροτημένες και τεκμηριωμένες θέσεις. Το Υπόμνημά της ΕΣΕΕ δεν βασίζεται σε θεωρητικά ‘λεφτόδεντρα’, αλλά σε πλήρως κοστολογημένες προτάσεις με ξεκάθαρη αναπτυξιακή κατεύθυνση, που αφενός αίρουν αναχρονιστικές και άδικες επιβαρύνσεις, αφετέρου ενισχύουν την μεσομακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση.

Ακόμη και τα μέτρα που έχουν οικονομικό αντίκτυπο θα υπερκαλυφθούν μέσα από την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα μέτρα μηδενικού κόστους είναι εξίσου κρίσιμα, καθώς ενισχύουν το φιλοεπιχειρηματικό κλίμα και προσελκύουν επενδύσεις

Ο εμπορικός κόσμος της χώρας θέτει τον πήχη ψηλά και αναμένει οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, εφόσον ο διακηρυγμένος στόχος τους είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης, να αναγνωρίσουν και να ενσωματώσουν ξεκάθαρα το ρόλο του εμπορίου στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδα το ρόλο του εμπορίου, τους».

Οι κυριότερες προτάσεις της ΕΣΕΕ ανά θεματική ενότητα στο Υπόμνημα είναι:

Φορολογία – Δημόσια Οικονομικά: Κατάργηση της άδικου τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, επαναφορά αφορολόγητου για επιχειρηματίες, σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο.

ΑΑΔΕ – Γραφειοκρατία: Μείωση διοικητικών βαρών, ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ, άμεση εξόφληση οφειλών Δημοσίου προς ιδιώτες.

Ακρίβεια – Πληθωρισμός: Έλεγχοι στην αγορά και τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας για στήριξη πραγματικών εισοδημάτων.

Διασύνδεση Εμπορίου & Τουρισμού: Θεσμοθέτηση «τουριστικής εμπορικής επιχείρησης» και δράσεις προβολής του Shopping in Greece.

Ενίσχυση Νησιωτικής Οικονομίας: Επαναφορά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, πραγματικό μεταφορικό ισοδύναμο, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες ρυθμίσεις, ταχύτερη διεκπεραίωση και ουσιαστική προστασία επιχειρήσεων.

Ρευστότητα – Τραπεζικό Σύστημα: Ενίσχυση δανειοδοτήσεων ΜμΕ, χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αυστηρότερη εποπτεία στις εταιρείες διαχείρισης. Δημιουργία ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.

Ανάπτυξη – ΕΣΠΑ – Ταμείο Ανάκαμψης: Στοχευμένα προγράμματα για το εμπόριο, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ενίσχυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο για το Εμπόριο: Έξι αναπτυξιακοί άξονες με αιχμή την απλοποίηση ρυθμιστικού πλαισίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ανάπτυξη και την πρόσβαση σε εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Εργασιακά: Προσαρμογές στο καθεστώς ετήσιας άδειας, δίκαιη εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας, ρεαλιστικά πρόστιμα και δωρεάν λογισμικό που να είναι πραγματικά λειτουργικό για τις επιχειρήσεις.

Υγεία & Ασφάλεια: Αναθεώρηση υπερβολικών απαιτήσεων και κάλυψη του κόστους μέτρων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Θεσμικά Ζητήματα: Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, επιστροφή της αρμοδιότητας για τον κατώτατο μισθό στους κοινωνικούς εταίρους και ουσιαστική αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά: Μείωση εργοδοτικών εισφορών, ενιαία ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών και κατάργηση παρωχημένων επιβαρύνσεων σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους.