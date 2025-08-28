#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΣΕΕ: Επείγουσα παρέμβαση στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί προτεραιότητα για την ΓΣΕΕ και η τήρηση των διεθνών συμβάσεων της ΔΟΕ (ILO) είναι αναγκαία για την εξασφάλιση δίκαιων και βιώσιμων εργασιακών συνθηκών.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 13:52

Η ΓΣΕΕ προσφεύγει εκ νέου στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) υποβάλλοντας έκθεση παρατηρήσεων προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των διεθνών Συμβάσεων, με στόχο την ανάδειξη και αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης καταστρατήγησης των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Οι παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ για τον κύκλο αναφοράς του 2025 εστιάζουν στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά  στην εφαρμογή και τήρηση των Συμβάσεων αρ. 98 (συλλογικές διαπραγματεύσεις), αρ. 87 (ελευθερία συνδικαλισμού), αρ. 144 (τριμερής διαβούλευση) και αρ. 81 (επιθεώρηση εργασίας).

Παρά τις δεσμεύσεις και τις συστάσεις των διεθνών οργάνων, στην Ελλάδα συνεχίζουν να  λαμβάνουν χώρα σοβαρές παραβιάσεις, οι οποίες προκύπτουν από μνημονιακές και νομοθετικές παρεμβάσεις που αποδυνάμωσαν το θεσμικό πλαίσιο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, μετατόπισαν τον καθορισμό των μισθών στον μονομερή κρατικό έλεγχο και δημιούργησαν εμπόδια στην αυτονομία και αποτελεσματικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ειδικότερα, επισημαίνεται  από τη Συνομοσπονδία η ελλιπής ενσωμάτωση και εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς και το στόχο κάλυψης 80% από Συλλογικές Συμβάσεις, η χαμηλή κάλυψη εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις, η υποβάθμιση του ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και η υπολειτουργία των τριμερών μηχανισμών και των επιθεωρήσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες και υπεργολαβίες.

Η ΓΣΕΕ ζητά από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων να παρέμβει άμεσα στην ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης ως μηχανισμού καθολικά δεσμευτικού καθορισμού μισθών και εργασιακών όρων, καθώς και την ενίσχυση των θεσμικών και πρακτικών μέσων προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

