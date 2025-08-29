Επίσκεψη Διοίκησης ΥΠΑ στο Αεροδρόμιο Σητείας

Οι επιθεωρήσεις στους περιφερειακούς αερολιμένες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συνεχίστηκαν με την επίσκεψη του Διοικητή της ΥΠΑ, κ. Γιώργου Σαουνάτσου, και του Υποδιοικητή Αεροδρομίων, κ. Αλέξανδρου Καρύδη, στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον Αερολιμενάρχη κ. Δημήτρη Βερίγο και το προσωπικό του αερολιμένα, συζητήθηκαν τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του αεροσταθμού, του πεδίου ελιγμών και των υποδομών του αεροδρομίου.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφαλείας της ΥΠΑ διενήργησε επιθεώρηση Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου, με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την αεροπορική ασφάλεια έναντι εκνόμων ενεργειών (security).

Στο πλαίσιο του ελέγχου πραγματοποιήθηκε και υπομνηστική εκπαίδευση «Security Awareness» σε προσωπικό της ΥΠΑ, της ΕΛ.ΑΣ. και λοιπών εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και την περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας του αερολιμένα.

Η Διοίκηση της ΥΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά EASA, καθώς και για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί τόσο το μόνιμο προσωπικό του αερολιμένα όσο και το προσωπικό που μετακινείται και τον ενισχύει κατά τη θερινή περίοδο για τη σημαντική προσφορά του, καταλήγει η ανακοίνωση.