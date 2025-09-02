Πειραιώς: Ελλειμμα 180.000 κατοικιών στην ελληνική αγορά, θα καλυφθεί σε πέντε χρόνια

Τη μείωση των κενών και αχρησιμοποίητων κατοικιών στην Ελλάδα αλλά και τη μείωση του διαθέσιμου αποθέματος καταγράφει έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για την ελληνική αγορά κατοικίας.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι το διαθέσιμο απόθεμα είναι μειωμένο κατά 180.000 κατοικίες, κάτι που με βάση τα τρέχοντα επίπεδα οικοδομικής δραστηριότητας, θα απαιτήσει πέντε χρόνια για να καλυφθεί.

Οπως αναφέρει η τράπεζα, «τον Ιανουάριο του 2024 δημοσιεύσαμε μια μελέτη αναφορικά με την κατάσταση της αγοράς ακινήτων στην ελληνική οικονομία. Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η σύγκριση της προσφοράς και των χρήσεων οικιστικών ακινήτων μεταξύ των απογραφών του 2011 και του 2021. Μέσα από αυτή τη σύγκριση πρόκυπτε το συμπέρασμα ότι ο περιορισμός της οικοδομικής δραστηριότητας τη δεκαετία 2011-2021, η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών καθώς και η εμφάνιση του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο μεσοδιάστημα είχαν οδηγήσει σε μια μείωση του αριθμού των διαθεσίμων ακινήτων περί τις 212 χιλ.

Η μελέτη αυτή είχε βασισθεί σε μια εκτίμηση του συνολικού πλήθους των οικιστικών ακινήτων το 2021 από πλευράς μας, με βάση τις οικοδομικές άδειες, καθώς και του αριθμού των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί αναλυτικά πλέον στοιχεία τόσο για τον συνολικό αριθμό οικιστικών ακινήτων (και τις χρήσεις τους) όσο και για τον αριθμό των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αξιοποιώντας αυτά τα πιο πρόσφατα δεδομένα είμαστε πλέον σε θέση όχι μόνο να αξιολογήσουμε τα ευρήματά μας αλλά και να προσφέρουμε μια πολύ πιο αναλυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα:

Το 2021 ο αριθμός των κυρίων κατοικιών είχε αυξηθεί σε 4,3 εκατ. έναντι 4,1 εκατ. το 2011, αφήνοντας ένα διαθέσιμο απόθεμα για άλλες χρήσεις της τάξεως των 2.278 χιλ. ακινήτων το 2021 έναντι 2.250 το 2021.

Ο αριθμός των εξοχικών κατοικιών ανέρχεται σε 857 χιλ. έναντι 730 χιλ. το 2011.

Ο αριθμός των δευτερευουσών κατοικιών ανέρχεται σε 627 χιλ. έναντι 622 χιλ. το 2011.

Ο αριθμός των κατοικιών προς πώληση ή ενοικίαση έχει μειωθεί σε 466 χιλ. έναντι 543 χιλ. το 2011.

Ο αριθμός των κενών και αχρησιμοποίητων κατοικιών έχει μειωθεί σε 327 χιλ. έναντι 355 χιλ. το 2011.

Τέλος, πλέον υπάρχει ένας αριθμός ακινήτων προς βραχυχρόνια μίσθωση ο οποίος ανέρχεται σε 208 χιλ. (στοιχεία του 2024) και απορροφά ένα μέρος από το παραπάνω απόθεμα.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι το 2021 το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών πέρα από τις κυρίες κατοικίες και τη βραχυχρόνια μίσθωση ήταν μειωμένο κατά 180 χιλ. έναντι του 2011.

Εάν υπολογίσουμε ότι με βάση τα τρέχοντα επίπεδα οικοδομικής δραστηριότητας κατασκευάζονται περίπου 35 χιλ. κατοικίες ανά έτος, τότε η υστέρηση αυτή των 180 χιλιάδων θα καλυφθεί, ceteris paribus, σε 5 χρόνια».

