Ανεβάζει κατά 11,1 ευρώ την τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ Τέρνα η Pantelakis

Παρά το έντονο ράλι 40% της μετοχής από την αρχή του έτους, η ΓΕΚ Τέρνα παραμένει μια ελκυστική επιλογή στον τομέα των υποδομών, καθώς μεταβαίνει σε μια φάση ιδιαίτερα ορατής δημιουργίας ταμειακών ροών, επισημαίνει έκθεση της Pantelakis Securities.

Το μοντέλο μας προβλέπει μια μετασχηματιστική αλλαγή στα μερίσματα των λειτουργικών θυγατρικών (OpCo) προς τη μητρική, τα οποία σχεδόν τριπλασιάζονται από €177 εκατ. το 2025 σε €458 εκατ. έως το 2031, υποδηλώνοντας ισχυρή απόδοση 13% επί της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης.

Παρότι οι ιδίες συμμετοχές είναι εμπροσθοβαρείς στα €430 εκατ. το 2025, οι ανάγκες μειώνονται απότομα σε €108 εκατ. το 2026 και μόλις σε €29 εκατ. έως το 2029. Το προφίλ αυτό, σε συνδυασμό με σχεδόν μηδενικό δανεισμό στη μητρική και περιθώριο επιπλέον δανεισμού €1 δισ., δημιουργεί ένα ισχυρό «πολεμικό ταμείο» €1,6 δισ. ικανό να χρηματοδοτήσει νέα έργα.

Στις 30 Δεκ. 2025, η ΓEΚ Tέρνα ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεών της με το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής για τα 900 χλμ. της Εγνατίας Οδού, αυξάνοντας το ποσοστό της στο 90% (από 75% στη φάση του διαγωνισμού) και ενισχύοντας την έκθεση σε μακροπρόθεσμες, προστατευμένες από τον πληθωρισμό ταμειακές ροές.

Μετά από αύξηση διοδίων κατά 25% τον Ιαν. 2026 σε €0,04/χλμ. και άλλη μία περίπου 25% μετά το 2028 (συν σωρευτική αναπροσαρμογή βάσει ΔΤΚ από το 2019 έως τότε), προβλέπουμε συνολικά μερίσματα €5,5 δισ. (παρούσα αξία €1,1 δισ.), που συνεπάγονται αξία €11,0/μετοχή με χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων 8,2% (από 9,4%), λόγω μειωμένων κινδύνων μετά την επίσημη εκκίνηση, γράφουν οι αναλυτές.

Εξαιτίας όμως ενός εμπροσθοβαρούς προγράμματος επενδύσεων €660 εκατ. τα πρώτα πέντε έτη, τα μερίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2031.

Παράλληλα, η ΓEΚ Tέρνα έχει μειώσει επιτυχώς τον κίνδυνο στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, μεταβιβάζοντας σε Aktor/Metlen ποσοστό 60%: το διατηρούμενο μερίδιο προσθέτει €0,4/μετοχή στην αποτίμησή μας.

Ωθούμενοι από την επιταχυνόμενη εκτέλεση του ανεκτέλεστου υπολοίπου στην κατασκευή και τις αυξήσεις διοδίων της Εγνατίας από το 2028 και μετά, αναθεωρούμε ανοδικά την πρόβλεψη EBITDA για το 2028 κατά 8% σε €0,8 δισ. (από €0,7 δισ.), διατηρώντας σε γενικές γραμμές αμετάβλητη την προοπτική για το 2026/27. Επιπλέον, αναμένουμε και 12% υψηλότερα μερίσματα προς τη μητρική το ίδιο έτος.

Η Pantelakis δίνει σύσταση αγορά με υψηλότερη τιμή-στόχο €42,4, από €31,3 προηγουμένως, κυρίως λόγω αναβαθμίσεων για την Εγνατία (+€4,4/μετοχή), την κατασκευή (+€2,2/μετοχή), καθώς και πρόσθετων €2,3/μετοχή από μειωμένο discount συμμετοχών (10% από 15%).