ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% ανέβηκε το επιτόκιο των 12μηνων εντόκων γραμματίων

Σήμερα (3/9) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,68 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.