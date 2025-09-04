#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη ΔΕΘ

Οι κινήσεις που γίνονται για να στηρίζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:47

Δυναμικό «παρόν» - με περίπτερο στους εκθεσιακούς χώρους αλλά και με μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων- δίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) , στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Με σύνθημα «Ο Σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα παρουσιάσει, τα νέα προγράμματα και τα εργαλεία που προσφέρουν δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με μειωμένο κόστος δανεισμού, ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής και στήριξη για την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

• Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα βρίσκεται στο Περίπτερο 15 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί και οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Σάββατο 6/9 | 11:30–13:30 – σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ

Η Στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας – Η Κοινωνική Συνοχή στην πράξη

Αίθ. Αιμίλιος Ριάδης, εντός ΔΕΘ–Helexpo

Κυριακή 7/9 | 17:00–18:00 – σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ

Πληροφοριακά Συστήματα για τη Στήριξη των Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Χώρος Εκδηλώσεων περιπτέρου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δευτέρα 8/9 | 18:00–19:00 – διοργάνωση ΕΑΤ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

Χώρος Εκδηλώσεων περιπτέρου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, θα συμμετέχει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 12.30-13.15, σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Νέα εποχή, με αποτελέσματα», στο χώρο του Περιπτέρου 15. Επίσης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) «Εθνικός Χάρτης Δεδομένων ESG – Ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 15:00–16:00, στο Περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΤ, Γιώργος Ζαββός , το Σάββατο 6/9 στις 13.30 θα συμμετέχει στο forum του Υπερταμείου «Δημιουργώντας υπεραξία για την Ελλάδα», σε συζήτηση με θέμα «Χρηματοδοτώντας και επενδύοντας στο αύριο» , στο Περίπτερο 7.

