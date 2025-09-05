Κέλλας: Πώς θα γίνει η επιστροφή των κλεμμένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

O τρόπος επιστροφής των χρημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιδοτήσεις στους αγρότες και η ευλογιά των αιγοπροβάτων ήταν μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤΝews, στην εκπομπή News Room.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά για την επιστροφή χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι τα πρώτα ΑΦΜ, περίπου 1.036 ΑΦΜ με συνολικό ποσό 22,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία ελήφθησαν παρανόμως, έχουν εκδοθεί ήδη διαταγές πληρωμής και έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων ατόμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει έρθει εντολή να μπλοκαριστούν οι λογαριασμοί και να ζητηθούν τα χρήματα αυτά πίσω ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Θα κληθούν οι παραγωγοί αυτοί, οι οποίοι έχουν λάβει τα ποσά τα οποία έχουν λάβει ο καθένας, να τα επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Για τον λόγο αυτό έχουν δεσμευτεί και οι λογαριασμοί και πιθανότατα και τα περιουσιακά στοιχεία των 1.036 αυτών ατόμων, σε πρώτη φάση, γιατί ο έλεγχος και η διασταύρωση έλεγχοι από την ΑΑΔΕ και από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς».

Για την περίπτωση κάποιοι τα έχουν δώσει σε ενδιάμεσους και με ποιο τρόπο αυτοί θα αποπληρώσουν, ανέφερε ότι: «Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ποινικό αδίκημα για τη διανομή και την κατανομή των χρημάτων, το οποίο το έχει αναλάβει το Εσωτερικών Υποθέσεων και το δεύτερο μέρος είναι το ποσό των χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί παρανόμως.

Το τι τα έκανε τα λεφτά το ΑΦΜ το οποίο πήρε τα χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν, αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά αυτή τη στιγμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ζητήσει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί στους συγκεκριμένους παραγωγούς.

Έχει δοθεί ήδη εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητηθούν τα χρήματα τα οποία παρανόμως κατεβλήθησαν στο συγκεκριμένο ΑΦΜ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Το έχουμε ξανακάνει αυτό και το έχουμε ξανακάνει πέρυσι, όταν ζητήθηκαν πίσω και τα πήραμε πίσω τα χρήματα που κατεβλήθησαν εκ λάθους από τη λάθος πληρωμή που έγινε το 2022.

Ζητήθηκαν πίσω ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό έχει ήδη εισπραχθεί.

Ο έλεγχος συνεχίζεται, με εντατικούς ρυθμούς. Αυτά είναι τα πρώτα 1.000 τόσα ονόματα, τα ΑΦΜ τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν γίνει διασταυρώσεις έλεγχος. Συνεχίζονται οι έλεγχοι με εντατικούς ρυθμούς και αυτός είναι και ο λόγος που καθυστερούν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στις 30 Ιουνίου και ακριβώς γι αυτό το λόγο, δεν έγινε λόγω αδιαφορίας, Καταλαβαίνουμε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας περίμεναν αυτά τα χρήματα.

Αυτή τη στιγμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιμος και θα αρχίσει άμεσα η καταβολή με πρώτες τις καταβολές των βιολογικών προϊόντων των των προηγούμενων ετών και θα συνεχίσουμε κανονικά με αλλεπάλληλες πληρωμές μέσα στο Σεπτέμβριο, για τις υπόλοιπες πληρωμές, οι οποίες έχουν καθυστερήσει».

Μιλώντας για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, ο κ. Κέλλας τόνισε πως: «Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ υποβάλλονται στα εκάστοτε κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, τα λεγόμενα ΚΥΔ σε όλη τη χώρα. Έχουν τη δυνατότητα ο κάθε αγρότης κτηνοτρόφος να κάνει και μόνος του τη δήλωση μέσω του gov.gr. Όμως είναι ελάχιστοι αυτοί που το κάνουν, συμβουλεύονται τα ΚΥΔ.

Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται ο έλεγχος από την ΑΑΔΕ και το Εσωτερικών Υποθέσεων ως προς τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν κατατεθεί για την κατά την κατάθεση κατά την δημιουργία του ΟΣΔΕ.

Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν έχουν ληφθεί όλα από το από το Εσωτερικών Υποθέσεων και βεβαίως αυτά ελέγχονται τα πιστοποιητικά για την γνησιότητά τους και την ακρίβεια τους. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα».

Για τις επιστροφές χρημάτων, σχολίασε πως: «Έχουμε πει εξαρχής ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια παθογένεια πολλών ετών και είναι και διακομματική. Επιτέλους όμως ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση και από δω και πέρα όσοι μεν έλαβαν χρήματα που δεν δικαιούνταν τα κλεμμένα δηλαδή, να επιστραφούν και αφετέρου να καταβάλλονται οι επιδοτήσεις δίκαια και σε αυτούς οι οποίοι δικαιούνται.

Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ευρωπαϊκοί πόροι. Θα επιστραφούν ανάλογα με το ποσοστό. Αν ήταν ευρωπαϊκοί ή ελληνικοί πόροι, θα επιστραφεί το αντίστοιχο ποσοστό στα ευρωπαϊκά κονδύλια ή στο ελληνικό στο ελληνικό προϋπολογισμό.

Συνήθως οι επιδοτήσεις ας πούμε είναι 80% ευρωπαϊκά χρήματα, 20% ελληνικά. Ανάλογα θα γίνει και ο καταμερισμός κατά την επιστροφή των χρημάτων.

Αλλάζουμε εποχή, αλλάζουμε σελίδα, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Από εδώ και πέρα θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια, θα υπάρχει δίκαιη στήριξη, θα αφήσουμε πίσω τις παθογένειες του χθες και πλέον τα χρήματα, οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται».

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, είπε πως: «Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι έχουμε μια ύφεση των κρουσμάτων. Έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα. Έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και σε όλους προς πάσα κατεύθυνση ότι η καθυστέρηση ή η απόκρυψη κρουσμάτων επισύρει και διοικητικές και ποινικές ευθύνες.

Από κει και πέρα θέλουμε αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και θέλουμε συνεργασία όλων των φορέων και πρώτα απ’ όλα των κτηνιάτρων, των κτηνοτρόφων, μαζί βεβαίως με τους κτηνιάτρους, τις περιφέρειες και τους δήμους.

Πρέπει να σας πω εδώ, ευκαιρίας δοθείσης, ότι μόλις προχθές βγήκε και το ΦΕΚ με το οποίο χορηγείται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τους κτηνιάτρους των περιφερειών.

Ένα μέτρο που δείχνει ακριβώς ότι αναγνωρίζουμε το έργο το οποίο επιτέλεσαν οι κτηνίατροι για τη δημόσια υγεία και για την πάταξη αυτών των επιζωτιών την περασμένη χρονιά».

Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Ως προς τις εξαγγελίες που αναμένονται τόσο για τον αγροτικό κόσμο, όσο και ευρύτερα ο κ. Κέλλας δήλωσε: «Όπως είθισται κάθε χρόνο από τη ΔΕΘ, γίνονται οι εξαγγελίες για την επόμενη χρονιά και οικονομικού κυρίως τύπου.

Ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους πολίτες, θα απευθυνθεί στην κοινωνία.

Θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία θα είναι, θεωρώ, προς την ίδια κατεύθυνση, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, που θα είναι για ελάφρυνση της φορολογίας των πολιτών, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για βοήθεια προς τη μεσαία και μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες και οικογενειάρχες, κάτι το οποίο το έχουμε απόλυτη ανάγκη.

Η οικονομία μας, όπως βλέπετε και από τα διεθνή έντυπα, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο τρόπος με τον οποίον αναπτύσσεται η οικονομία μας. Η Ελλάδα, το θαύμα της Ελλάδος, αποκαλείται σε όλες τις αναφορές στον διεθνή ξένο τύπο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και κυρίως με λιγότερους φόρους, μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, λιγότερες επιβαρύνσεις και βεβαίως τα πλεονάσματα, τα οποία είναι κυρίως σύλληψη, από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, θα επιστρέφονται στους πολίτες.

Δεν αντιλέγει κανείς ότι υφίσταται η ακρίβεια, το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να ελέγξει τις τιμές και την αισχροκέρδεια στην αγορά, με διαρκείς ελέγχους και υψηλά πρόστιμα

Από την άλλη μεριά βεβαίως, έχουμε τον αγώνα που δίνει η κυβέρνηση και για να βοηθήσει τους πολίτες, αυξάνοντας τα εισοδήματα, αυξάνοντας τις συντάξεις, αυξάνοντας τους μισθούς και μειώνοντας ταυτόχρονα τη φορολογία. Σε 24 ώρες θα ξέρετε όλες τις εξαγγελίες».