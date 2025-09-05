#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σπανάκης: Έργα ύψους €130 εκατ. στον Έβρο με χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:17

Εκατόν είκοσι έργα, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, εκτελούνται αυτή τη στιγμή στον Νομό Έβρου ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης στην κεντρική του ομιλία στην Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώνοντας την διήμερη περιοδεία του σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί και Αλεξανδρούπολη.

Τα έργα, όπως είπε, εκτελούνται με χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου.

Ο κ. Σπανάκης, τόσο στην ομιλία του, στις συνεντεύξεις του στους τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς αλλά και κατά την επίσκεψή του στους Συνοριακούς Σταθμούς στις Καστανιές και στους Κήπους Έβρου αναφέρθηκε στο εκτενές πρόγραμμα αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών και εγκαταστάσεων των δύο Συνοριακών Σταθμών.

Η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του υφυπουργού Εσωτερικών στον Έβρο ξεκίνησε με τη συνάντησή του με τους 29 πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων στο Ορμένιο του Δήμου Ορεστιάδας. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που αρμόδιος υφυπουργός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διοργανώνει ευρεία συνάντηση με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων στο Ορμένιο, που είναι το βορειανατολικότερο σημείο της Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

