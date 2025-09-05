#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ποιους πληρώνουν ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Εφάπαξ, επιδόματα και βοηθήματα, συνολικού ύψους 65.885.000 ευρώ, θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Ποιους πληρώνουν ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:33

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις του Οκτωβρίου 2025

«Μαξιλάρι» €900 εκατ. στον ΕΦΚΑ γεμίζει το πακέτο ΔΕΘ

Ανοίγουν 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ

Ποιους πληρώνουν ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο