Οι νέες φορολογικές κλίμακες και πόσο είναι το κέρδος

Σημαντικές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους θα δουν από το νέο έτος περίπου 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι, καθώς η νέα φορολογική κλίμακα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, φέρνει μικρότερη παρακράτηση φόρου.

Νέοι, έως 30 ετών, οικογένειες με παιδιά και πολύτεκνοι θα λάβουν την «μερίδα του λέοντος» από το πακέτο των 1,6 δισ. ευρώ, ενώ μικρότερα - ωστόσο σημαντικά- είναι και τα οφέλη για περίπου 670.000 συνταξιούχους από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλά και για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα με την εισαγωγή νέου ενδιάμεσου συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων τους.

Εκτός από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, την προσωπική διαφορά και τα ενοίκια, ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ακόμα μείωση 50% του ΕΦΝΙΑ για την πρώτη κατοικία από το 2026 και πλήρη κατάργησή του το 2027 σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για κατοικίες και αυτοκίνητα για περίπου 500.000 φορολογούμενους, καθώς και διεύρυνση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα θα δουν την ελάφρυνση το 2027 με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Το δημοσιονομικό κόστος μόνο από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και ανεβαίνει στα 1,6 δισ. ευρώ το 2027. Συνολικά το κόστος για όλο το πακέτο της ΔΕΘ ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και φτάνει τα 2,46 δισ. ευρώ για το 2027.

Πιο συγκεκριμένα οι 7 βασικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο μέτωπο της φορολογίας είναι:

* Η μείωση κατά 2 μονάδες των φορολογικών συντελεστών (εκτός του εισαγωγικού που είναι 9%) για μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.

Ειδικότερα: Η κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 20% και υποχωρεί περαιτέρω στο 18% όταν υπάρχει ένα παιδί. Κατεβαίνει στο 16% με δύο τέκνα και υποχωρεί στο 9% για τους τρίτεκνους. Για οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά μηδενίζεται. Με τη νέα κλίμακα ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά, θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με τρία τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ. Και με τέσσερα παιδιά, το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν το ατομικό εισόδημα, κι όχι το οικογενειακό, άρα κάθε μέλος ενός νοικοκυριού με εισοδήματα θα έχει όφελος.

Για φορολογούμενους χωρίς παιδιά με ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ το όφελος θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί, αυτό θα ανεβαίνει στα 800. Με δύο, στα 1.200. Με τρία παιδιά, στα 2.100 ευρώ. Και με τέσσερα, στα 4.100 ευρώ. Η κλιμάκωση αυτή για πολλούς φορολογούμενους συνεπάγεται από μισό μέχρι και πάνω από έναν μισθό τον χρόνο. Με τις ίδιες ρυθμίσεις, δύο εργαζόμενοι πολύτεκνοι θα έχουν όφελος ένα ποσό ίσο με επιπλέον δύο μισθούς για τον κάθε γονέα.

Ενδιάμεσος συντελεστής 39% (από 44%) καθιερώνεται για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

* Στο εξής κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με εισοδήματα μέχρι και 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο, ενώ για ακόμα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 30 τους, θα φορολογούνται με τον βασικό συντελεστή 9% αντί του 22% που ισχύει σήμερα.

Πρόκειται δηλαδή για μείωση φόρου άνω του 50%. Με αυτή την πρωτοβουλία, ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα εξοικονομεί 1.283 ευρώ ετησίως, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό. Εάν, πάλι, το εισόδημα του φθάνει τις 20.000, το όφελος του θα είναι 2.480 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν δύο μισθοί. Και για μια 28χρονη επαγγελματία με τα ίδια έσοδα, το κέρδος θα είναι 1.300 ευρώ, ισοδύναμα περίπου με μία ακόμη μηνιαία αμοιβή της.

* Από την επόμενη χρονιά μειώνεται κατά 50% (στο μισό) η προσωπική διαφορά για 671.000 τους συνταξιούχους, ενώ καταργείται πλήρως από το 2027. Το συγκεκριμένο μέτρο ελάφρυνσης είναι ξέχωρο από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους.

* Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%. Η θέσπιση του νέου συντελεστή ικανοποιεί, αρχικά 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αδικούνταν. Παράλληλα η ρύθμιση βοηθά και στη φορολογική συμμόρφωση.

«Συνεπώς, αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι, πια, μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, στο εξής, θα έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα αληθινά ενοίκια. Μάλιστα όταν αυτό συμβεί θα εξετασθούν και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

* Για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας από το 2026 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους! Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να παραμένουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους ή και να επιστρέψουν εκεί για μία νέα ζωή.

* Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, εξαντλώντας τα όρια τα οποία θέτει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει μόνο σε 5 νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων. Στο εξής, το μέτρο επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.

* Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Επίσης διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Η νέα φορολογική κλίμακα

Η νέα φορολογική κλίμακα με τους νέους μειωμένους συντελεστές διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 10.000 ευρώ : συντελεστής 9%

: συντελεστής 9% 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 20% από 22%

20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 26% από 28%

30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από 44%

60.001 και άνω: συντελεστής 44% (αμετάβλητος).

Φορολογούμενος με ένα παιδί

Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 18% από 22% σήμερα

20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 24% από 28% σήμερα

30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από 44%

60.001 και άνω: συντελεστής 44% (αμετάβλητος)

Φορολογούμενος με δυο παιδιά

Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 16% από 22% σήμερα

20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 22% από 28% σήμερα

30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από 44%

60.001 και άνω: συντελεστής 44% (αμετάβλητος)

Φορολογούμενος με τρία παιδιά

Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 9% από 22% σήμερα

20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 20% από 28% σήμερα

30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από 44%

60.001 και άνω: συντελεστής 44% (αμετάβλητος).

Φορολογούμενος με τέσσερα παιδιά